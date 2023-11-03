https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-خلال-معارك-في-قطاع-غزة-1082764658.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T05:23+0000

2023-11-03T05:23+0000

2023-11-03T05:23+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن العدد الإجمالي منذ بدء الهجوم البري يرتفع بذلك إلى 23 قتيلاً في صفوفه.ونشر الجيش أسماء الجنود القتلى، وبينهم ضابط برتبة رائد احتياط والآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى اثنين برتبة رقيب احتياط.وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 عسكريين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة.وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، أكد أمس، أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه قادة الجيش في البيانات الرسمية.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/مسؤول-سابق-في-الأمم-المتحدة-أنشطة-إسرائيل-في-غزة-تنطوي-على-أركان-الإبادة-الجماعية-1082764267.html

إسرائيل

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم