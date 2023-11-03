https://sputnikarabic.ae/20231103/البرهان-يقيل-أحد-أعضاء-مجلس-السيادة-دون-توضيح-الأسباب-1082781502.html

البرهان يقيل أحد أعضاء مجلس السيادة دون توضيح الأسباب

البرهان يقيل أحد أعضاء مجلس السيادة دون توضيح الأسباب

أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بإعفاء الهادي إدريس، من ‏عضوية مجلس السيادة الانتقالي‎.‎ 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T16:02+0000

2023-11-03T16:02+0000

2023-11-03T16:02+0000

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وذكر القرار أن "البرهان أصدر مرسوما سياديا نص على إعفاء رئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس، من عضوية مجلس السيادة الانتقالي، وعلى أطراف اتفاق جوبا ترشيح بديل عنه"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ويشارك الهادي إدريس، في المجلس السيادي مع عضوين آخرين، هما مالك عقار، والطاهر حجر، وفقا لاتفاق "جوبا للسلام"، الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وتم تعيينهم، في الرابع من فبراير/ شباط 2021، كأعضاء في مجلس السيادة، إلى جانب القادة العسكريين الخمس.وبحسب "السودان تريبيون"، فقد أعلن الهادي إدريس، والطاهر حجر، الحياد والابتعاد عن دعم أي من طرفي النزاع، منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان/ أبريل 2023.وأضافت الصحيفة أن "كلا من إدريس وحجر انخرطا ضمن جهود القوى السياسية الساعية إلى وقف القتال، وشكلا برفقة زعيم تحرير السودان، مني أركو، ورئيس العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، قوة مشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان