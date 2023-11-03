https://sputnikarabic.ae/20231103/بوتين-يوجه-بإرسال-طائرتين-من-المساعدات-الإنسانية-والطبية-لسكان-غزة-فيديو-1082763102.html

بوتين يوجه بإرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة.. فيديو

بوتين يوجه بإرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة.. فيديو

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتوصيل 28 طنا من المساعدات الإنسانية... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T01:13+0000

2023-11-03T01:13+0000

2023-11-03T01:13+0000

فلاديمير بوتين

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

روسيا

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وقالت الوزارة، "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".وتابعت، أن الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-سيوسع-عملياته-إلى-جنوب-قطاع-غزة-إذا-لزم-الأمر--عاجل-1082762515.html

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فلاديمير بوتين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا