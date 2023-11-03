عربي
https://sputnikarabic.ae/20231103/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-على-المستشفيات-والمدارس-واستنكار-عالمي-صور-وفيديو-1082790545.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديو
لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة، غارات استهدفت 3... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T22:32+0000
2023-11-03T22:32+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082790387_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_5eb42140915f888b836698d2ad7906b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082790387_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_4a4ff4098d19cca9262d578e41e38915.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديو

22:32 GMT 03.11.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي اليوم الجمعة.
وفي ذات الصدد، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تصريح نشر على موقع الأمم المتحدة،
إنه "يعرب عن صدمته الشديدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".
ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي عند قصف المستشفيات فقط، حيث قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب "وفا"، وأفاد طيران الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة "أسامة بن زيد"، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن
"الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي".
كما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، في بيان عاجل أن القوات الإسرائيلية قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات هذا اليوم.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
00:38 GMT 04.11.2023
إعلام فلسطيني: المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
00:31 GMT 04.11.2023
أكد مسؤول أمريكي أن خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يتضمن ما يشير إلى استعداد الحزب لفتح جبهة جديدة على إسرائيل.
وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين، "فيما يتعلق بخطاب نصر الله.. أعتقد أن الخطاب حسب فهمي كان نوعا ما مطابقا لما توقعناه.. لا أعتقد أن الخطاب يشير إلى بداية فتح جبهة جديدة من الشمال أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع قائلا: "من الواضح أن هناك توترا على الحدود الشمالية (إسرائيل). لقد كان الأمر كذلك منذ البداية وأعتقد أنه سيستمر".
00:25 GMT 04.11.2023
أكد مسؤول أمريكي كبير، أن أي جهود لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة تتطلب التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الشأن، لكننا نعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه".
23:37 GMT 03.11.2023
23:37 GMT 03.11.2023
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
وكالة: الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين شمال غزة
أمس, 23:35 GMT
23:16 GMT 03.11.2023
23:16 GMT 03.11.2023
استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي حرير شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".
23:16 GMT 03.11.2023
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس
22:37 GMT 03.11.2023
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 46 صحفيا خلال معركة طوفان الأقصى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديوأمس, 12:45 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала