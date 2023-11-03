تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديو

أكد مسؤول أمريكي أن خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يتضمن ما يشير إلى استعداد الحزب لفتح جبهة جديدة على إسرائيل.

وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين، "فيما يتعلق بخطاب نصر الله.. أعتقد أن الخطاب حسب فهمي كان نوعا ما مطابقا لما توقعناه.. لا أعتقد أن الخطاب يشير إلى بداية فتح جبهة جديدة من الشمال أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع قائلا: "من الواضح أن هناك توترا على الحدود الشمالية (إسرائيل). لقد كان الأمر كذلك منذ البداية وأعتقد أنه سيستمر".