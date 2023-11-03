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https://sputnikarabic.ae/20231103/نصر-الله-كل-الاحتمالات-والخيارات-في-جبهتنا-اللبنانية-مفتوحة-1082787977.html
نصر الله: كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
نصر الله: كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
في أول رد فعل له منذ عملية "طوفان الأقصى"، أطلّ أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، خلال الاحتفال التّكريمي الّذي نظّمه الحزب لـ"الشّهداء الّذين ارتقوا... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:27+0000
2023-11-03T19:27+0000
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بدأ نصرالله كلمته، جازماً بأن عملية "طوفان الأقصى"، كان "قرارها وتنفيذها فلسطينياً، ولا علاقة لها بأي ملف دولي أو إقليمي، وأخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة، فضلاً عن بقية دول وحركات محور المقاومة، وهذا ضمَن سريتها المطلقة"، منوّهاً بتلك السرية التي "ضمنت نجاح العملية"، ولم تزعج وفق نصرالله أحدا في "محور المقاومة".وبعد شرح مسهب لمعنى العملية، وما يترتب عليها، انتقل نصرالله ليتحدّث عن الساحة اللبنانية، محذراً الحكومة الإسرائيلية من "التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان، وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل المدني". وتوجه إليها بالتالي: "أقول بوضوح وغموض أن كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة ويمكن أن نذهب اليها في أي وقت، ويجب أن نكون جميعا جاهزين لكل الفرضيات".وإلى الأمريكيين وجّه رسالة حاسمة بقوله: "أساطليكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الايام، ولقد أعددنا لها عدّتها أيضاً".واحتشد جمهور "حزب الله" في ساحات أربع في مناطق لبنانية مختلفة، وفيما كانت أكبر الحشود تجتمع في الضاحية الجنوبية، أعاد هؤلاء تجديد ولائهم للحزب وأمينه العام ودعمه في كل الخيارات التي سيتّخذها حتى وإن كانت ستدخل لبنان في حرب واسعة جغرافياً.وعبّر عدد من الجمهور لـ"سبوتنيك" عن تأييدهم لنصر الله ومواقفه وقالت إحدى السيدات: "نحن نتوقع دائما من نصر الله مواقف تنصر كل الشعوب المستضعفة، ومحور المقاومة هو محور واحد لا يتجزأ وغزة لن تسقط بوجود نصر الله"، وقالت سيدة أخرى: "لا أحد يخيفنا لا إسرائيل ولا أمريكا، سنبقى مع نصر الله إلى النفس الأخير وصامدون في أرضنا وسنذهب إلى غزة ونصلي في القدس".
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العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, حسن نصر الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, حسن نصر الله, حصري, تقارير سبوتنيك

نصر الله: كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

19:27 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Abed.K Bayفي أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
في أول إطلالة له منذ عملية طوفان الأقصى نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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حصري
في أول رد فعل له منذ عملية "طوفان الأقصى"، أطلّ أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، خلال الاحتفال التّكريمي الّذي نظّمه الحزب لـ"الشّهداء الّذين ارتقوا في المواجهات العسكرية الدائرة على الحدود جنوب لبنان".
بدأ نصرالله كلمته، جازماً بأن عملية "طوفان الأقصى"، كان "قرارها وتنفيذها فلسطينياً، ولا علاقة لها بأي ملف دولي أو إقليمي، وأخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة، فضلاً عن بقية دول وحركات محور المقاومة، وهذا ضمَن سريتها المطلقة"، منوّهاً بتلك السرية التي "ضمنت نجاح العملية"، ولم تزعج وفق نصرالله أحدا في "محور المقاومة".
© Sputnik . Abed.K Bayفي أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
في أول إطلالة له منذ عملية طوفان الأقصى نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
في أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
© Sputnik . Abed.K Bay
وبعد شرح مسهب لمعنى العملية، وما يترتب عليها، انتقل نصرالله ليتحدّث عن الساحة اللبنانية، محذراً الحكومة الإسرائيلية من "التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان، وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل المدني". وتوجه إليها بالتالي: "أقول بوضوح وغموض أن كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة ويمكن أن نذهب اليها في أي وقت، ويجب أن نكون جميعا جاهزين لكل الفرضيات".
© Sputnik . Abed.K Bayفي أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
في أول إطلالة له منذ عملية طوفان الأقصى نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
في أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
© Sputnik . Abed.K Bay
وإلى الأمريكيين وجّه رسالة حاسمة بقوله: "أساطليكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الايام، ولقد أعددنا لها عدّتها أيضاً".
واحتشد جمهور "حزب الله" في ساحات أربع في مناطق لبنانية مختلفة، وفيما كانت أكبر الحشود تجتمع في الضاحية الجنوبية، أعاد هؤلاء تجديد ولائهم للحزب وأمينه العام ودعمه في كل الخيارات التي سيتّخذها حتى وإن كانت ستدخل لبنان في حرب واسعة جغرافياً.
© Sputnik . Abed.K Bayفي أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
في أول إطلالة له منذ عملية طوفان الأقصى نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
في أول إطلالة له منذ عملية "طوفان الأقصى" نصر الله : كل الاحتمالات والخيارات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
© Sputnik . Abed.K Bay
وعبّر عدد من الجمهور لـ"سبوتنيك" عن تأييدهم لنصر الله ومواقفه وقالت إحدى السيدات: "نحن نتوقع دائما من نصر الله مواقف تنصر كل الشعوب المستضعفة، ومحور المقاومة هو محور واحد لا يتجزأ وغزة لن تسقط بوجود نصر الله"، وقالت سيدة أخرى: "لا أحد يخيفنا لا إسرائيل ولا أمريكا، سنبقى مع نصر الله إلى النفس الأخير وصامدون في أرضنا وسنذهب إلى غزة ونصلي في القدس".
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