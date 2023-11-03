https://sputnikarabic.ae/20231103/خبير-تعطل-المنشآت-الاقتصادية-في-إسرائيل-بسبب-جنود-الاحتياط-1082779771.html
خبير: تعطل المنشآت الاقتصادية في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
خبير: تعطل المنشآت الاقتصادية في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
نناقش في هذه الحلقة: 65 في المئة من الشركات الإسرائيلية تخسر 50 في المئة من إيراداتها منذ بدء طوفان الأقصى، فرض عقوبات على التصدير من 12 كيانا روسيا، اقتصادي... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:04+0000
2023-11-03T15:04+0000
2023-11-03T15:04+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: تعطل المنشآت الاقتصادية في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
خبير: تعطل المنشآت الاقتصادية في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون:خبير: الاقتصاد الأوروبي سيدخل في نفق مظلم وسترفع العقوبات عن روسيافرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيودا على التصدير شمل 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا في أوزبكستان، وجاء ذلك حسبما أظهرته وثائق أمريكية، زاعمة أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك من خلال شراء طائرات من دون طيار.عن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: تعطل المنشآت الاقتصادية في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: 65 في المئة من الشركات الإسرائيلية تخسر 50 في المئة من إيراداتها منذ بدء طوفان الأقصى، فرض عقوبات على التصدير من 12 كيانا روسيا، اقتصادي سوداني لـ"سبوتنيك": عدم توافر الحماية الكاملة للمنشآت النفطية يفاقم الأزمات في البلاد، التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا والسعودية.
أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون:
"عندما قرر المسؤولون في إسرائيل الحرب أدى ذلك إلى توقف العمل وتعطيل منشآت الاقتصاد حيث أن نحو 350 ألف جندي في الاحتياط هم أصجاب منشآت صناعية أو عاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة وهذا أثر على الاقتصاد، إضافة إلى إغلاق حقل الغاز البحري الذي لا شك له دور مؤثر على توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل المعامل مما يزيد تكاليف الإنتاج أو الاستيراد مع محاولات إسرائيلية للاستفادة من الغاز الأوروبي أو القبرصي، وإذا العرب كرروا سيناريو أكتوبر عام 1973 عندما أوقفوا تصدير النفط لأمريكا وإسرائيل فستكون هذه الخطوة مؤثرة جدا لأننا عشناها، ورأينا كيف أدت إلى شلل الاقتصاد العالمي وارتفاع هائل بأسعار برميل النفط خاصة خام برنت العربي، وهذا سيؤثر على كل دول العالم بما في ذلك الدول غير النفطية".
خبير: الاقتصاد الأوروبي سيدخل في نفق مظلم وسترفع العقوبات عن روسيا
فرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيودا على التصدير شمل 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا في أوزبكستان، وجاء ذلك حسبما أظهرته وثائق أمريكية، زاعمة أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك من خلال شراء طائرات من دون طيار.
عن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي:
"هذه العقوبات لا تأتي بأضرارها على الاقتصاد الروسي بقدر ما تأتي بها على الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا وما زالت لم تحصل على البديل الذي يشغل الكيانات والتعامل مع روسيا خاصة دول أوروبا التي تعتاش على الصادرات الروسية المتنوعة، لذلك تأثيرها يبقى محدودا، وأتوقع أن الاقتصاد الاوروبي سيدخل في نفق مظلم خلال 2025 وسيعاني لفترة طويلة مما سيؤدي بالنهاية إلى رفع العقوبات وعودة التعامل مع روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...