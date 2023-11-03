https://sputnikarabic.ae/20231103/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-السجائر-الإلكترونية-ومرض-يصيب-الجهاز-التنفسي-1082770288.html

دراسة تكشف العلاقة بين السجائر الإلكترونية بمرض يصيب الجهاز التنفسي

دراسة تكشف العلاقة بين السجائر الإلكترونية بمرض يصيب الجهاز التنفسي

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الصحة العامة في جامعة تكساس (إيه آند إم)، أن التدخين الإلكتروني قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الربو لدى المراهقين، الذين لم يدخنوا... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T10:55+0000

2023-11-03T10:55+0000

2023-11-03T10:59+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأكد البحث على الحاجة الملحّة لتطوير أساليب الحد من ارتفاع معدل استهلاك السجائر الإلكترونية، والتي تسبب آثار صحية ضارة.لقد ارتفع معدل استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أنها تحتوي على سموم أقل من السجائر العادية (على حسب ذكر الدراسة)، إلا أنها لا تزال تحتوي على خليط من المواد الكيميائية الضارة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.في هذه الدراسة الجديدة، والتي نُشرت في مجلة "الطب الوقائي"، قام الباحثون بتحليل بيانات تم أخذها من استطلاع عام للشباب، لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين التدخين الإلكتروني والربو، وسعى الباحثون أيضًا إلى تحديد العوامل، التي قد ترتبط باستخدام السجائر الإلكترونية لدى المراهقين.وتضمن التحليل بيانات تعود لأكثر من 3000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في تكساس، وأكثر من 32000 مراهق في كامل الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المقارنة.وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية والربو لدى المراهقين الذين لم يدخنوا منتجات التبغ التقليدية مطلقًا، وهذا يدل على أن التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بالربو بشكل مستقل عن استخدام منتجات التبغ التقليدية لدى المراهقين.وقال الدكتور تايهيون روه، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن زيادة المعرفة حول الآثار الضارة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وتنفيذ إرشادات أكثر صرامة، هي ضرورات محتمة للتخفيف من استخدام السجائر الإلكترونية".ونظرًا للأعباء التي يسببها الربو والاستخدام المتزايد للسجائر الإلكترونية لدى المراهقين، يأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في توجيه جهود الصحة العامة للحد من استخدام السجائر الإلكترونية.

https://sputnikarabic.ae/20231103/طبيب-روسي-يؤكد-أنه-لا-يجب-التخلي-عن-الخبز-1082764911.html

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