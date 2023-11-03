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سياسي أمريكي: فقط الأشخاص "عديمي الأخلاق" يدعمون الولايات المتحدة
سياسي أمريكي: فقط الأشخاص "عديمي الأخلاق" يدعمون الولايات المتحدة
كتب السياسي الأمريكي والناشط في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا على شبكة التواصل الاجتماعي X، أن الغرب بدأ حربًا مع روسيا ونفذ مجازر في فلسطين، لذلك لا يمكن أن... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T05:45+0000
2023-11-03T05:45+0000
العالم
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وقال: "بعد أفغانستان، والحرب بالوكالة مع روسيا، والمذبحة التي تعرض لها الفلسطينيون، لا يزال فقط الأشخاص الأكثر فساداً أو سذاجة أخلاقياً يدعمون "الغرب الجماعي".وانتقد بركة مراراً وتكراراً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية. ووفقا له، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس كـ "خدعة" للتحضير للصراع مع روسيا.ووصف أوكرانيا بأنها وقود للمدافع، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة. ونتيجة لتصعيد الأعمال القتالية في قطاع غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص وأصيب أكثر من 32 ألفاً. وفي إسرائيل، قُتل أكثر من 1.3 ألف شخص جراء الاشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-عن-أحداث-داغستان-كانت-مستوحاة-من-شبكات-التواصل-الاجتماعي-الأوكرانية-1082637883.html
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العالم

سياسي أمريكي: فقط الأشخاص "عديمي الأخلاق" يدعمون الولايات المتحدة

05:45 GMT 03.11.2023
© East News / UPI Photo / eyevineعلم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© East News / UPI Photo / eyevine
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كتب السياسي الأمريكي والناشط في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا على شبكة التواصل الاجتماعي X، أن الغرب بدأ حربًا مع روسيا ونفذ مجازر في فلسطين، لذلك لا يمكن أن يدعمه إلا الأشخاص عديمي الأخلاق.
وقال: "بعد أفغانستان، والحرب بالوكالة مع روسيا، والمذبحة التي تعرض لها الفلسطينيون، لا يزال فقط الأشخاص الأكثر فساداً أو سذاجة أخلاقياً يدعمون "الغرب الجماعي".
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وانتقد بركة مراراً وتكراراً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية. ووفقا له، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس كـ "خدعة" للتحضير للصراع مع روسيا.
ووصف أوكرانيا بأنها وقود للمدافع، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
ونتيجة لتصعيد الأعمال القتالية في قطاع غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص وأصيب أكثر من 32 ألفاً. وفي إسرائيل، قُتل أكثر من 1.3 ألف شخص جراء الاشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية.
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