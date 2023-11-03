https://sputnikarabic.ae/20231103/شولتس-وملك-الأردن-حل-الدولتين-ضروري-من-أجل-السلام-في-الشرق-الأوسط-1082783686.html

شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط

شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط

قالت الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار الألماني أولاف شولتس، والملك الأردني عبد الله الثاني، اتفقا خلال محادثة هاتفية اليوم الجمعة، على ضرورة إنشاء دولتين... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T17:32+0000

2023-11-03T17:32+0000

2023-11-03T17:32+0000

طوفان الأقصى

أخبار الأردن

أخبار ألمانيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg

وأوضح البيان: "كما اتفق المستشار الاتحادي والملك على أن الحل المستدام الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام لا يمكن أن يستند إلا إلى إنشاء دولتين".وأكد المستشار الألماني أن برلين تقف لحماية المدنيين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة وشن سلسلة من الغارات هي "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أعلن توسيع عملياته البرية، بدءا من ليل أمس الجمعة، وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231103/قطر-تطالب-مجلس-الأمن-بالاتفاق-على-قرار-يدعو-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-1082782992.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, العالم العربي