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شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط
شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط
قالت الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار الألماني أولاف شولتس، والملك الأردني عبد الله الثاني، اتفقا خلال محادثة هاتفية اليوم الجمعة، على ضرورة إنشاء دولتين... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T17:32+0000
2023-11-03T17:32+0000
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وأوضح البيان: "كما اتفق المستشار الاتحادي والملك على أن الحل المستدام الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام لا يمكن أن يستند إلا إلى إنشاء دولتين".وأكد المستشار الألماني أن برلين تقف لحماية المدنيين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة وشن سلسلة من الغارات هي "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أعلن توسيع عملياته البرية، بدءا من ليل أمس الجمعة، وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231103/قطر-تطالب-مجلس-الأمن-بالاتفاق-على-قرار-يدعو-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-1082782992.html
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طوفان الأقصى, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, العالم العربي

شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط

17:32 GMT 03.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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قالت الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار الألماني أولاف شولتس، والملك الأردني عبد الله الثاني، اتفقا خلال محادثة هاتفية اليوم الجمعة، على ضرورة إنشاء دولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح البيان: "كما اتفق المستشار الاتحادي والملك على أن الحل المستدام الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام لا يمكن أن يستند إلا إلى إنشاء دولتين".

كما اتفق شولتس وعبد الله الثاني على ضرورة منع المزيد من تصعيد الصراع.

وأكد المستشار الألماني أن برلين تقف لحماية المدنيين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
قطر تطالب مجلس الأمن بالاتفاق على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة
17:02 GMT
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة وشن سلسلة من الغارات هي "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أعلن توسيع عملياته البرية، بدءا من ليل أمس الجمعة، وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.
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