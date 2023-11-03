https://sputnikarabic.ae/20231103/لافروف-يبعث-رسالة-إلى-غوتيريش-بشأن-سحب-التصديق-على-معاهدة-حظر-التجارب-النووية-1082786541.html
لافروف يبعث رسالة إلى غوتيريش بشأن سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
لافروف يبعث رسالة إلى غوتيريش بشأن سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن سحب موسكو صك التصديق على معاهدة الحظر الشامل... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:06+0000
2023-11-03T19:06+0000
2023-11-03T19:06+0000
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال لافروف إن روسيا، عندما صادقت على المعاهدة قبل 27 عاما، كانت تتوقع أن تقوم الدول الأخرى، ذات الإمكانات النووية الخطيرة بالفعل نفسه، وثم تدخل الوثيقة حيز التنفيذ، لكن هذا لم يحدث.وجاء في نص الرسالة: "الموقف المدمر الأكثر غرابة الذي اتخذته الولايات المتحدة، التي تجنبت التصديق على المعاهدة منذ ما يقرب من ربع قرن تحت ذرائع خيالية، لا يمكن أن يستمر مثل هذا إلى الأبد".وشدد سيرغي لافروف على أن روسيا لا تزال الدولة التي وقعت على المعاهدة، وأن جميع الحقوق والالتزامات ذات الصلة تنبع من ذلك، ولذلك، تواصل روسيا العمل في اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وبشكل منفصل، تم التأكيد أنه إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات واسعة النطاق، إذ توجد بنية تحتية معدة في موقع اختبار نيفادا، فإن هذا سيجبر روسيا على القيام بإجراءات مماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الصين-وأمريكا-تعقدان-الجولة-الأولى-من-المشاورات-حول-الشؤون-البحرية-1082783941.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لافروف يبعث رسالة إلى غوتيريش بشأن سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
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بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن سحب موسكو صك التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال لافروف إن روسيا، عندما صادقت على المعاهدة قبل 27 عاما، كانت تتوقع أن تقوم الدول الأخرى، ذات الإمكانات النووية الخطيرة بالفعل نفسه، وثم تدخل الوثيقة حيز التنفيذ، لكن هذا لم يحدث.
وجاء في نص الرسالة: "الموقف المدمر الأكثر غرابة الذي اتخذته الولايات المتحدة، التي تجنبت التصديق على المعاهدة منذ ما يقرب من ربع قرن تحت ذرائع خيالية، لا يمكن أن يستمر مثل هذا إلى الأبد".
وشدد سيرغي لافروف على أن روسيا لا تزال الدولة التي وقعت على المعاهدة، وأن جميع الحقوق والالتزامات ذات الصلة تنبع من ذلك، ولذلك، تواصل روسيا العمل في اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وبشكل منفصل، تم التأكيد أنه إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات واسعة النطاق
، إذ توجد بنية تحتية معدة في موقع اختبار نيفادا، فإن هذا سيجبر روسيا على القيام بإجراءات مماثلة.