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مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات ضخمة تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات ضخمة تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية في محافظة الحسكة شرقي سوريا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T18:00+0000
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وأكد المراسل، بحسب مصادر محلية، أن 5 انفجارات ضخمة هزت القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير قرب حقول نفط الحسكة في منطقة الرميلان، أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وسط تأكيدات بوقوع إصابات بشرية في صفوف قاطنيها.وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في عموم أرجاء المنطقة، مؤكدة أن القاعدة تعرضت لهجوم عنيف وضخم عبر 5 صواريخ مساء اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطنيين في قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 40 هجوم خلال الأسابيع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-لافروف-وعبد-اللهيان-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082784464.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات ضخمة تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا
18:00 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 19:13 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية في محافظة الحسكة شرقي سوريا.
وأكد المراسل، بحسب مصادر محلية، أن 5 انفجارات ضخمة هزت القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير قرب حقول نفط الحسكة في منطقة الرميلان، أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وسط تأكيدات بوقوع إصابات بشرية في صفوف قاطنيها.
وأكدت مصادر محلية في محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن قصفا صاروخيا جديدا تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة خراب الجير) عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- التركية)، وهو الخامس من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه أضخمها من حيث الحجم والنتائج، وفقا للمصادر.
وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في عموم أرجاء المنطقة، مؤكدة أن القاعدة تعرضت لهجوم عنيف وضخم عبر 5 صواريخ مساء اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وبينت المصادر أن المنطقة تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي.
وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات
كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.
وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطنيين في قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 40 هجوم خلال الأسابيع الماضية.