https://sputnikarabic.ae/20231103/مرشح-رئاسي-أمريكي-يعرض-على-بوتين-صفقة-تتضمن-عدم-انضمام-أوكرانيا-للناتو-1082765354.html
مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"
مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"
وعد المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي، في حالة فوزه بالانتخابات، بأن يعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T06:29+0000
2023-11-03T06:29+0000
2023-11-03T06:29+0000
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وأضاف راماسوامي: "سأعرض عليه (فلاديمير بوتين) صفقة: يجب عليه الانسحاب مما سماه "بالتحالف العسكري مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني)"، ونحن (الولايات المتحدة) بدورنا سنقدم التزامًا حازمًا بأن الناتو لن يقبل أوكرانيا”.وبرر السياسي في مقابلة مع "سكاي نيوز" هذه الرؤية لحل محتمل للصراع الأوكراني بحقيقة أن الصين، في رأيه، تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة.وقال راماسوامي، يوم الإثنين الماضي، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع.وكتب راماسوامي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".
https://sputnikarabic.ae/20231025/مرشح-رئاسي-أمريكي-يدعو-للاعتراف-بالمناطق-المحررة-تحت-سيادة-روسيا-1082433677.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"
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وعد المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي، في حالة فوزه بالانتخابات، بأن يعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في الناتو مقابل فض التحالف بين موسكو وبكين.
وأضاف راماسوامي: "سأعرض عليه (فلاديمير بوتين) صفقة: يجب عليه الانسحاب مما سماه "بالتحالف العسكري مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني)"، ونحن (الولايات المتحدة) بدورنا سنقدم التزامًا حازمًا بأن الناتو لن يقبل أوكرانيا”.
وبرر السياسي في مقابلة مع "سكاي نيوز" هذه الرؤية لحل محتمل للصراع الأوكراني بحقيقة أن الصين، في رأيه، تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة.
وأضاف راماسوامي أنه "إذا قبلت موسكو هذه الصفقة، فإن واشنطن، تحت قيادته، سوف "تجمد خطوط الترسيم الحالية" (المناطق المحررة)، مما يعني ضمناً الاعتراف بالأراضي المحررة تحت سيادة روسيا، مبرراً ذلك بحقيقة أن هذه المناطق يسكنها سكان ناطقون بالروسية.
وقال راماسوامي، يوم الإثنين الماضي، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع.
وكتب راماسوامي
على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".