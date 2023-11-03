عربي
https://sputnikarabic.ae/20231103/مرشح-رئاسي-أمريكي-يعرض-على-بوتين-صفقة-تتضمن-عدم-انضمام-أوكرانيا-للناتو-1082765354.html
مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"
مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"
وعد المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي، في حالة فوزه بالانتخابات، بأن يعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T06:29+0000
2023-11-03T06:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg
وأضاف راماسوامي: "سأعرض عليه (فلاديمير بوتين) صفقة: يجب عليه الانسحاب مما سماه "بالتحالف العسكري مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني)"، ونحن (الولايات المتحدة) بدورنا سنقدم التزامًا حازمًا بأن الناتو لن يقبل أوكرانيا”.وبرر السياسي في مقابلة مع "سكاي نيوز" هذه الرؤية لحل محتمل للصراع الأوكراني بحقيقة أن الصين، في رأيه، تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة.وقال راماسوامي، يوم الإثنين الماضي، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع.وكتب راماسوامي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".
https://sputnikarabic.ae/20231025/مرشح-رئاسي-أمريكي-يدعو-للاعتراف-بالمناطق-المحررة-تحت-سيادة-روسيا-1082433677.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ab41bd60d5edb7efa57c8e61197e5a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مرشح رئاسي أمريكي يعرض على بوتين "صفقة" تتضمن عدم انضمام أوكرانيا "للناتو"

06:29 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبرTelegramNabd
وعد المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي، في حالة فوزه بالانتخابات، بأن يعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في الناتو مقابل فض التحالف بين موسكو وبكين.
وأضاف راماسوامي: "سأعرض عليه (فلاديمير بوتين) صفقة: يجب عليه الانسحاب مما سماه "بالتحالف العسكري مع شي جين بينغ (الرئيس الصيني)"، ونحن (الولايات المتحدة) بدورنا سنقدم التزامًا حازمًا بأن الناتو لن يقبل أوكرانيا”.
وبرر السياسي في مقابلة مع "سكاي نيوز" هذه الرؤية لحل محتمل للصراع الأوكراني بحقيقة أن الصين، في رأيه، تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة.
وأضاف راماسوامي أنه "إذا قبلت موسكو هذه الصفقة، فإن واشنطن، تحت قيادته، سوف "تجمد خطوط الترسيم الحالية" (المناطق المحررة)، مما يعني ضمناً الاعتراف بالأراضي المحررة تحت سيادة روسيا، مبرراً ذلك بحقيقة أن هذه المناطق يسكنها سكان ناطقون بالروسية.
الاستعدادات للاحتفال بيوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرشح رئاسي أمريكي يدعو للاعتراف بالمناطق المحررة تحت سيادة روسيا
25 أكتوبر, 08:36 GMT
وقال راماسوامي، يوم الإثنين الماضي، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع.
وكتب راماسوامي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTСабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديو1 نوفمبر, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала