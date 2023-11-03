https://sputnikarabic.ae/20231103/وزارة-الطاقة-روسيا-تواصل-المشاركة-في-جهود-أوبك-لتحقيق-الاستقرار-في-سوق-الطاقة-1082769563.html
وزارة الطاقة: روسيا تواصل المشاركة في جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة
وزارة الطاقة: روسيا تواصل المشاركة في جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل المشاركة بشكل كامل، في الجهود الطوعية التي تبذلها "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، وأن أعضاء... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T10:23+0000
2023-11-03T10:23+0000
2023-11-03T10:23+0000
اقتصاد
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وجاء في بيان الوزارة، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام" :"تواصل روسيا المشاركة الكاملة في الجهود الطوعية التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك+) لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. في الوقت الحالي، تفي الدول المشاركة في هذه الاتفاقية (أوبك+)، بما فيها روسيا، بالتزاماتها حول الخفض الطوعي لاستخراج النفط".ودخلت العقوبات النفطية للدول الغربية ضد روسيا، حيز التنفيذ، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول "مجموعة الـ 7" وأستراليا والاتحاد الأوروبي، قيودا على الأسعار عليه أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارا للبرميل.ردا على ذلك، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم، ابتداء من 1 فبراير/ شباط الماضي، لتوريد النفط الروسي إلى أشخاص أجانب إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية لتحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20231020/موسكو-أوبك-بلس-لن-تستسلم-للضغوط-الخارجية--1082232940.html
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اقتصاد
وزارة الطاقة: روسيا تواصل المشاركة في جهود "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل المشاركة بشكل كامل، في الجهود الطوعية التي تبذلها "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، وأن أعضاء التحالف يفون بالتزاماتهم حول خفض استخراج النفط الطوعي.
وجاء في بيان الوزارة، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام" :"تواصل روسيا المشاركة الكاملة في الجهود الطوعية التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك+) لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. في الوقت الحالي، تفي الدول المشاركة في هذه الاتفاقية (أوبك+)، بما فيها روسيا، بالتزاماتها حول الخفض الطوعي لاستخراج النفط".
ودخلت العقوبات النفطية للدول الغربية ضد روسيا، حيز التنفيذ، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول "مجموعة الـ 7" وأستراليا والاتحاد الأوروبي، قيودا على الأسعار عليه أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارا للبرميل.
ردا على ذلك، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم، ابتداء من 1 فبراير/ شباط الماضي، لتوريد النفط الروسي إلى أشخاص أجانب إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية لتحديد السعر الهامشي.