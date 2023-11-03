https://sputnikarabic.ae/20231103/5-وزراء-خارجية-عرب-يجتمعون-مع-وزير-الخارجية-الأمريكي-السبت-في-الأردن-1082789113.html
5 وزراء خارجية عرب يجتمعون مع وزير الخارجية الأمريكي السبت في الأردن
5 وزراء خارجية عرب يجتمعون مع وزير الخارجية الأمريكي السبت في الأردن
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T20:27+0000
2023-11-03T20:27+0000
2023-11-03T20:27+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان للخارجية الأردنية، إن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم غد السبت، اجتماعا تنسيقيا، في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".وأضاف البيان: "كما يعقد الوزراء بعد ذلك، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".في سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الاجتماع العربي غدا السبت، سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين".يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يزور إسرائيل للمرة الثالثة، منذ بدء الحرب على غزة في الشهر الماضي.وكشف بلينكن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل أكدت أنه ليس لديها النية ولا الرغبة في السيطرة على غزة وقبول المسؤولية عنها نتيجة عمليتها العسكرية".وأكد بلينكن أن لـ"إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها"، خلال الجولة الجديدة من تصعيد الصراع.وشدد على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين (في قطاع غزة)، وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.وحذر لبنان و"حزب الله" وإيران، من محاولة فتح "جبهة ثانية أو ثالثة" ضد إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231103/بلينكن-من-تل-أبيب-نفعل-كل-ما-في-وسعنا-لإعادة-الرهائن-بأمان-1082773921.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
5 وزراء خارجية عرب يجتمعون مع وزير الخارجية الأمريكي السبت في الأردن
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون غدا السبت، اجتماعا تنسيقيا، قبيل اجتماعهم مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان للخارجية الأردنية، إن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم غد السبت، اجتماعا تنسيقيا، في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".
وأضاف البيان: "كما يعقد الوزراء بعد ذلك، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".
في سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الاجتماع العربي غدا السبت، سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين".
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يزور إسرائيل للمرة الثالثة
، منذ بدء الحرب على غزة في الشهر الماضي.
وكشف بلينكن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل أكدت أنه ليس لديها النية ولا الرغبة في السيطرة على غزة وقبول المسؤولية عنها نتيجة عمليتها العسكرية".
وأكد بلينكن أن لـ"إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها"، خلال الجولة الجديدة من تصعيد الصراع.
وشدد على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين (في قطاع غزة)، وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.
وحذر لبنان و"حزب الله" وإيران، من محاولة فتح "جبهة ثانية أو ثالثة" ضد إسرائيل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.