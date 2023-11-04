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https://sputnikarabic.ae/20231104/أنصار-الله-دائرة-الصراع-ستتسع-طالما-تستمر-أمريكا-بإمداد-إسرائيل-لإبادة-غزة-1082814720.html
"أنصار الله": دائرة الصراع ستتسع طالما تستمر أمريكا بإمداد إسرائيل لإبادة غزة
"أنصار الله": دائرة الصراع ستتسع طالما تستمر أمريكا بإمداد إسرائيل لإبادة غزة
انتقدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، نتائج اجتماع عمّان، الذي ضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T16:49+0000
2023-11-04T16:49+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
اسرائيل
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "العرب مطالبون أكثر من أي وقت بتحمل المسؤولية إزاء أهل غزة ودعم الشعب الفلسطيني بكل وسيلة حتى نيل حقوقه المشروعة".وأضاف عبد السلام: "كان يفترض في لقاء عمّان أن يسمع وزير الخارجية الأمريكي مواقف حازمة وتلويحًا باستخدام أوراق القوة ولو بالحد الأدنى، أما التسول من الأمريكي أن يتفضل بحماية أطفال غزة فلن يفيد ذلك للأسف، إلا في مزيد من ارتكاب المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين العزل".وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن "شن هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل"، هو الثاني خلال 48 ساعة، إذ تبنت قوات الجماعة إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة وعدد من الطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، كاشفةً أن العملية هي الثالثة للجماعة منذ تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/بغطاء-أمريكي-وغربي-إسرائيل-تواصل-انتهاك-القانون-الدولي-في-غزة-1082813461.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي

"أنصار الله": دائرة الصراع ستتسع طالما تستمر أمريكا بإمداد إسرائيل لإبادة غزة

16:49 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / -
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انتقدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، نتائج اجتماع عمّان، الذي ضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، محذرةً من توسع دائرة الصراع في المنطقة.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "العرب مطالبون أكثر من أي وقت بتحمل المسؤولية إزاء أهل غزة ودعم الشعب الفلسطيني بكل وسيلة حتى نيل حقوقه المشروعة".
وأضاف عبد السلام: "كان يفترض في لقاء عمّان أن يسمع وزير الخارجية الأمريكي مواقف حازمة وتلويحًا باستخدام أوراق القوة ولو بالحد الأدنى، أما التسول من الأمريكي أن يتفضل بحماية أطفال غزة فلن يفيد ذلك للأسف، إلا في مزيد من ارتكاب المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين العزل".

ودعا متحدث "أنصار الله"، بلينكن إلى "أن يدرك أن دائرة الصراع سوف تتسع طالما استمرت أمريكا في منح إسرائيل ما تريد من الوقت لمواصلة جرائم الإبادة في غزة".

بغطاء أمريكي وغربي، إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
راديو
بغطاء أمريكي وغربي... إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في غزة
16:03 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن "شن هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل"، هو الثاني خلال 48 ساعة، إذ تبنت قوات الجماعة إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة وعدد من الطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، كاشفةً أن العملية هي الثالثة للجماعة منذ تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
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