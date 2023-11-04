https://sputnikarabic.ae/20231104/بلينكن-المساعدات-الإنسانية-التي-تصل-إلى-قطاع-غزة-ليست-كافية-1082814397.html
بلينكن: المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية
بلينكن: المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية، لافتًا إلى جهود بلاده للسماح بإدخال المزيد من المساعدات. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T16:39+0000
2023-11-04T16:39+0000
2023-11-04T16:39+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
بريطانيا
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وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والأردني، في عمان، اليوم السبت، إن "المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية"، مؤكدًا: "تحدثت خلال زيارتي الأخيرة لإسرائيل باستفاضة عن قضية إيصال المساعدات".عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جرّاء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة، أمس الجمعة، وقال في بيان له إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة".وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، مجددًا الدعوة لجميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن "صدمته" إزاء المعلومات عن استهداف سيارة إسعاف في قطاع غزة، وكتب في تغريدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أشعر بصدمة قوية جراء الأنباء عن الهجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المصابين بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار".
https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-يعلن-خوض-معارك-مباشرة-مع-قوات-إسرائيلية-متوغلة-غرب-بيت-لاهيا--عاجل-1082811854.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, بريطانيا
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, بريطانيا
بلينكن: المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية، لافتًا إلى جهود بلاده للسماح بإدخال المزيد من المساعدات.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والأردني، في عمان، اليوم السبت، إن "المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية"، مؤكدًا: "تحدثت خلال زيارتي الأخيرة لإسرائيل باستفاضة عن قضية إيصال المساعدات".
وأضاف بلينكن: "نركز بشكل أساسي حاليا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جرّاء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة، أمس الجمعة، وقال في بيان له إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة".
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، مجددًا الدعوة لجميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن "صدمته
" إزاء المعلومات عن استهداف سيارة إسعاف في قطاع غزة، وكتب في تغريدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أشعر بصدمة قوية جراء الأنباء عن الهجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المصابين بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار".