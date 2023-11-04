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إعلام: إغلاق مطار مدينة هامبورغ الألمانية إثر اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-إغلاق-مطار-مدينة-هامبورغ-الألمانية-على-خلفية-اقتحام-رجل-مسلح-بسيارته-حاجزا-أمنيا-داخل-المطار-1082819237.html
إعلام: إغلاق مطار مدينة هامبورغ الألمانية إثر اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار - عاجل
إعلام: إغلاق مطار مدينة هامبورغ الألمانية إثر اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار - عاجل
أغلقت السلطات الألمانية مطار مدينة هامبورغ الألمانية على خلفية اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T21:09+0000
2023-11-04T21:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. ذكرت ذلك صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرجل الذي اقتحم مطار هامبورغ بسيارته أطلق عدة أعيرة نارية وكان معه طفلان في السيارة.ولفتت إلى أن "شخصا مجهولا شوهد بداخل سيارة أمام المبنى رقم واحد، وقام باختراق الحاجز الأمني هناك".وبحسب الصحيفة، قررت السلطات الألمانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، بينما وصل عدد كبير من رجال الشرطة إلى مكان الحادث.وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المسلح أطلق عدة أعيرة نارية من السيارة التي كان بداخلها طفلان، موضحة أن زوجة الرجل المسلح اتصلت بالشرطة وأبلغتها بأن زوجها توجه إلى المطار مع الطفلين.
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إعلام: إغلاق مطار مدينة هامبورغ الألمانية إثر اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار - عاجل

21:09 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 04.11.2023)
© AFP 2023 / Simon Ribnitzky / dpaالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Simon Ribnitzky / dpa
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يتبع
أغلقت السلطات الألمانية مطار مدينة هامبورغ الألمانية على خلفية اقتحام رجل مسلح بسيارته حاجزا أمنيا داخل المطار.
موسكو - سبوتنيك. ذكرت ذلك صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرجل الذي اقتحم مطار هامبورغ بسيارته أطلق عدة أعيرة نارية وكان معه طفلان في السيارة.
ولفتت إلى أن "شخصا مجهولا شوهد بداخل سيارة أمام المبنى رقم واحد، وقام باختراق الحاجز الأمني هناك".
وبحسب الصحيفة، قررت السلطات الألمانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، بينما وصل عدد كبير من رجال الشرطة إلى مكان الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المسلح أطلق عدة أعيرة نارية من السيارة التي كان بداخلها طفلان، موضحة أن زوجة الرجل المسلح اتصلت بالشرطة وأبلغتها بأن زوجها توجه إلى المطار مع الطفلين.
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