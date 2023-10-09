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https://sputnikarabic.ae/20231009/ألمانيا-تعلق-عمل-مطار-هامبورغ-بسبب-تهديد-ضد-طائرة-قادمة-من-طهران-1081824547.html
ألمانيا تعلق عمل مطار هامبورغ بسبب تهديد ضد طائرة قادمة من طهران
ألمانيا تعلق عمل مطار هامبورغ بسبب تهديد ضد طائرة قادمة من طهران
أفادت الخدمة الصحفية لمطار هامبورغ بأن جميع الرحلات الجوية في المطار الألماني تم تعليقها بسبب تهديد ضد طائرة قادمة من طهران. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:23+0000
2023-10-09T12:23+0000
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وقالت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12.20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين. وبعد 20 دقيقة، تم إغلاق المجال الجوي فوق المطار، ويقوم المحققون حاليا بفحص الرحلة والأمتعة وركابها البالغ عددهم 198 راكبا.
https://sputnikarabic.ae/20231009/ألمانيا-تعلق-مساعداتها-للأراضي-الفلسطينية-مؤقتا-لحين-مراجعتها-1081822799.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار ايران اليوم
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار ايران اليوم

ألمانيا تعلق عمل مطار هامبورغ بسبب تهديد ضد طائرة قادمة من طهران

12:23 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت الخدمة الصحفية لمطار هامبورغ بأن جميع الرحلات الجوية في المطار الألماني تم تعليقها بسبب تهديد ضد طائرة قادمة من طهران.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".
وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12.20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
ألمانيا تعلق مساعداتها للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها
10:57 GMT
وبعد 20 دقيقة، تم إغلاق المجال الجوي فوق المطار، ويقوم المحققون حاليا بفحص الرحلة والأمتعة وركابها البالغ عددهم 198 راكبا.
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