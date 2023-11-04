https://sputnikarabic.ae/20231104/الرئيس-الإيراني-يدعو-الدول-لوقف-صادرات-الطاقة-إلى-إسرائيل-1082796391.html

الرئيس الإيراني يدعو الدول لوقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني يدعو الدول لوقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الدول إلى وقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الإدانة فقط لجرائم الكيان الصهيوني لا تكفي"، على حد تعبيره. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T07:38+0000

2023-11-04T07:38+0000

2023-11-04T07:38+0000

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ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة كردستان غرب إيران ردًا على سؤال حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية بخصوص إنهاء علاقات الدول وصادراتها من الطاقة لإسرائيل.وشدد رئيسي على أن "مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي الذي قتل العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال"، مشيرا إلى أن حكومته تتبع توجيهات قائد الثورة في علاقاتها الدولية.من ناحية أخرى، أوضح رئيس الجمهورية الإيراني أن القرارات التي تم المصادقة عليها خلال الزيارة الثانية لمحافظة كردستان ستتحقق من خلال جهود الحكومة بالتعاون مع القطاعين الخاص والتعاوني والمواطنين.وأشار رئيسي إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات كبيرة ذات موارد مالية للاستثمار في محافظة كردستان.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأن "العديد من دول العالم أدركت اليوم صحة موقف إيران، من إسرئيل".واتهم رئيسي، في كلمة له، الولايات المتحدة بأنها "المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في قطاع غزة"، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها غزة مؤلمة للغاية، على حد وصفه.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية" وشنت قصفا عنيفا غير مسبوق على قطاع غزة مما خلّف الآلاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

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