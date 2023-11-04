https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-يعلن-خوض-معارك-مباشرة-مع-قوات-إسرائيلية-متوغلة-غرب-بيت-لاهيا--عاجل-1082811854.html

"القسام" تعلن خوض معارك مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة غرب بيت لاهيا

"القسام" تعلن خوض معارك مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة غرب بيت لاهيا

أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بأن قواتها اشتبكت بشكل مباشر مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T15:12+0000

2023-11-04T15:12+0000

2023-11-04T15:39+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

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وأضافت كتائب القسام أنها دمرت دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105".وأشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابةً صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".وكانت كتائب القسام قد قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس أنهما قصفتا آليات العدو المتوغلة جنوب تل الهوا بقذائف الهاون.وبدأت إسرائيل بعد ساعات من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في مشروع "بنك الدم" السري تحت الأرض الذي تم إنشاؤه أخيرًا وتدعيمه لتعزيز الأمان والاستعداد.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه كان من المفترض أن يتم افتتاح "مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم" في مدينة الرملة بالقرب من تل أبيب خلال أيام، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

https://sputnikarabic.ae/20231104/العراق-يحذر-من-حرب-تشمل-المنطقة-في-ظل-الصراع-بين-إسرائيل-والفلسطينيين-1082810617.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل