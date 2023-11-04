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https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-يعلن-خوض-معارك-مباشرة-مع-قوات-إسرائيلية-متوغلة-غرب-بيت-لاهيا--عاجل-1082811854.html
"القسام" تعلن خوض معارك مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة غرب بيت لاهيا
"القسام" تعلن خوض معارك مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة غرب بيت لاهيا
أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بأن قواتها اشتبكت بشكل مباشر مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T15:12+0000
2023-11-04T15:39+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
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وأضافت كتائب القسام أنها دمرت دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105".وأشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابةً صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".وكانت كتائب القسام قد قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس أنهما قصفتا آليات العدو المتوغلة جنوب تل الهوا بقذائف الهاون.وبدأت إسرائيل بعد ساعات من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في مشروع "بنك الدم" السري تحت الأرض الذي تم إنشاؤه أخيرًا وتدعيمه لتعزيز الأمان والاستعداد.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه كان من المفترض أن يتم افتتاح "مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم" في مدينة الرملة بالقرب من تل أبيب خلال أيام، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20231104/العراق-يحذر-من-حرب-تشمل-المنطقة-في-ظل-الصراع-بين-إسرائيل-والفلسطينيين-1082810617.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل

"القسام" تعلن خوض معارك مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة غرب بيت لاهيا

15:12 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 04.11.2023)
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بأن قواتها اشتبكت بشكل مباشر مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.
وأضافت كتائب القسام أنها دمرت دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105".
وأشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابةً صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".
وكانت كتائب القسام قد قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
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14:15 GMT
وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس أنهما قصفتا آليات العدو المتوغلة جنوب تل الهوا بقذائف الهاون.
وبدأت إسرائيل بعد ساعات من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في مشروع "بنك الدم" السري تحت الأرض الذي تم إنشاؤه أخيرًا وتدعيمه لتعزيز الأمان والاستعداد.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه كان من المفترض أن يتم افتتاح "مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم" في مدينة الرملة بالقرب من تل أبيب خلال أيام، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
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