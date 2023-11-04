https://sputnikarabic.ae/20231104/انتشار-فيروس-خطير-في-أوروبا-وعلماء-يحذرون-1082797264.html

انتشار فيروس خطير في أوروبا وعلماء يحذرون

انتشار فيروس خطير في أوروبا وعلماء يحذرون

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، تم تأكيد 105 حالات إصابة محلية بفيروس حمى الضنك في أوروبا، منها 66 في إيطاليا، و36 في فرنسا، وثلاث في إسبانيا، حسبما ذكرت مجلة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T07:53+0000

2023-11-04T07:53+0000

2023-11-04T07:53+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102493/63/1024936335_0:173:2567:1616_1920x0_80_0_0_055a97fd24d4940bdd550bbe8255466e.jpg

تنجم حمى الضنك عن فيروس يحتوي على الحمض النووي الريبوزي يحمل نفس الاسم من جنس الفيروسات المصفرة. هناك أربعة أنماط مصلية معروفة تصيب البشر، الأكثر خطورة هي الأولى والثالثة، والتي تسبب أثناء العدوى الأولية حمى أشد تصل إلى صدمة نزفية.وينتشر الفيروس عن طريق البعوض، وبعد اللدغة، تستمر فترة الحضانة من ثلاثة أيام إلى أسبوعين. وفي بعض الحالات، يكون المرض من دون أعراض، لذلك لا يقوم الأشخاص بزيارة الطبيب. ويعاني آخرون من الحمى والصداع والقشعريرة والغثيان والطفح الجلدي.يخلط الأطباء الذين لم يواجهوا حمى الضنك من قبل بين هذه الأعراض والسارس ولا يصفون الاختبارات، لذلك من الصعب تقييم الحجم الحقيقي لتفشي المرض، ولا يوجد علاج محدد.وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد حالات حمى الضنك في العالم من نصف مليون إلى خمسة، وتنتشر العدوى في مئة دولة.غزو البعوض "الناجح" للعالمتم رصد حمى الضنك في جنوب شرق آسيا، حيث انتقلت في المقام الأول عن طريق بعوض الحمى الصفراء. وفي القرن الحالي انتشرت هذه الحشرات في جميع أنحاء العالم، وتوطنت مجموعاتها في أماكن لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن عشر درجات مئوية في الطقس البارد، وكانت بعوضة النمر الآسيوي (من فصيلتها)، أكثر نجاحًا في انتشارها.تم اكتشاف بعوضة النمر الآسيوي لأول مرة خارج نطاقها الأصلي في عام 1979 في وسط أوروبا، في ألبانيا. في عام 1990، وصلت البعوضة إلى إيطاليا، وبعد عام 2000 لوحظت في بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى، وسرعان ما ظهرت في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.كتب علماء من إيطاليا والولايات المتحدة: "تعد بعوضة النمر الآسيوي واحدة من أكثر الأنواع الغازية نجاحًا. وفي غضون بضعة عقود فقط، انتشرت من جنوب شرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم - بشكل رئيسي من خلال حركة يرقاتها المقاومة للصقيع".لقد تكيفت البعوضة بشكل مثالي مع البيئات الحضرية والضواحي، حيث توجد كثافة سكانية عالية، مما يعني وجود ما يكفي من الدم وهناك أماكن مناسبة للتكاثر. تضع الأنثى البيض في مجمعات المياه والحاويات وأواني الزهور، إنه يذكرها بأجواف الأشجار وجذوع الخيزران حيث تعيش في المناطق الاستوائية. بيض بعوض النمر الآسيوي قادر على تحمل الصقيع والظروف المعاكسة الأخرى.البعوض من هذا النوع عدواني للغاية، وينشط حتى أثناء النهار، ومن بين جميع الأنواع الغازية من البعوض الماص للدماء، فهو الأكثر خطورة في أوروبا. على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت في العديد من حالات تفشي المرض: في عام 2010 في فرنسا، وفي عام 2018 في إسبانيا، وفي عام 2020 في إيطاليا. بالإضافة إلى حمى الضنك، تحمل الحشرات فيروسات زيكا، وفيروسات شيكونغونيا، ويرقات الديدان الخيطية من جنس ديروفيلاريا، والتي تسبب داء ديروفيلاريا في البشر والحيوانات.وتم اكتشاف معظم حالات حمى الضنك هذا العام في مقاطعتي لومبارديا ولاتسيو في إيطاليا، وكذلك في روما.في فرنسا، هناك عدد أقل من الإصابات المحلية مقارنة بالعام الماضي، لكن المرض انتشر إلى منطقتين جديدتين: أوفيرني رون ألب وإيل دو فرانس. بالإضافة إلى ذلك، سجلت البلاد 1414 حالة وافدة، معظمها بين العائدين من المارتينيك وجوادلوب. وهذا يزيد سبع مرات عما كان عليه في عام 2022.بالإضافة إلى الحمى الصفراء والنمر، استقر نوعان آخران من الأنواع الغازية في أوروبا - بعوض الزاعجة اليابانية وبعوض الزاعجة الكورية. تم العثور أيضًا على بعوضة أتروبالبوس هناك، على الرغم من أن تعدادها لم يستقر بعد في هذا الجزء من العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230418/دراسة-تكشف-عن-خطر-جسيم--للعاب-البعوض-على-الإنسان-1076054331.html

https://sputnikarabic.ae/20230722/الصحة-العالمية-محذرة-تفشي-حمى-الضنك-قد-يصل-لمستويات-قياسية-في-2023-1079305419.html

https://sputnikarabic.ae/20231021/زيادة-الإصابات-بالكوليرا-وحمى-الضنك-في-شرق-السودان-1082277980.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة