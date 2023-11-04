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https://sputnikarabic.ae/20231104/بعد-ساعات-من-استهداف-قاعدة-حرير-فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-في-سوريا-1082799370.html
بعد ساعات من استهداف قاعدة "حرير"... فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا
بعد ساعات من استهداف قاعدة "حرير"... فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا
بعد ساعات من استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة أمريكية جنوب مدينة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T08:53+0000
2023-11-04T08:53+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "العهد نيوز" عن المقاومة، قولها إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية".وأضاف أن الاستهداف تم "بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".وكانت قد استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-حرير-الأمريكية-بطائرتين-مسيرتين-1082791115.html
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العالم العربي
العالم العربي

بعد ساعات من استهداف قاعدة "حرير"... فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

08:53 GMT 04.11.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov
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بعد ساعات من استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة السورية.
ونقل موقع "العهد نيوز" عن المقاومة، قولها إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية".
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
فصائل عراقية تستهدف قاعدة "حرير" الأمريكية بطائرتين مسيرتين
أمس, 23:24 GMT
وأضاف أن الاستهداف تم "بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".
وكانت قد استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
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