https://sputnikarabic.ae/20231103/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-حرير-الأمريكية-بطائرتين-مسيرتين-1082791115.html
فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرتين مسيرتين
فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرتين مسيرتين
استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T23:24+0000
2023-11-03T23:24+0000
2023-11-03T23:24+0000
الجيش الأمريكي
العراق
العالم العربي
طائرة مسيرة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان،ويوم الخميس الماضي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت ذات القاعدة لهجو بطائرتين مسيرتين، حيث قال مصدر في القوات المسلحة العراقية لـوكالة "سبوتنيك"، إن القاعدة العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين.وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث".عى جانب آخر، شن أبناء العشائر العربية هجمات مسلحة على مواقع المسلحين الموالين لواشنطن، وذلك بالتزامن مع سلسلة الانفجارات العنيفة التي ضربت قواعد الجيش الأمريكي التي تتموضع في حقول النفط والغاز، بريفي محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: بالتزامن مع الانفجارات العنيفة، التي دوت في منطقة قاعدة "حقل العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، ليل الجمعة/السبت، نفذت مجموعات متفرقة من أبناء العشائر العربية هجمات استهدفت مراكز ومواقع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القاعدة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/العراق-هجوم-بطائرات-مسيرة-على-قاعدة-حرير-العسكرية-الأمريكية-شمالي-البلاد-1082761972.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, العراق, العالم العربي, طائرة مسيرة
الجيش الأمريكي, العراق, العالم العربي, طائرة مسيرة
فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرتين مسيرتين
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استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان،
"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي حرير شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر
".
ويوم الخميس الماضي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت ذات القاعدة لهجو بطائرتين مسيرتين، حيث قال مصدر في القوات المسلحة العراقية لـوكالة "سبوتنيك"، إن القاعدة العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين.
وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث".
عى جانب آخر، شن أبناء العشائر العربية هجمات مسلحة على مواقع المسلحين الموالين لواشنطن، وذلك بالتزامن مع سلسلة الانفجارات العنيفة التي ضربت قواعد الجيش الأمريكي التي تتموضع في حقول النفط والغاز، بريفي محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: بالتزامن مع الانفجارات العنيفة، التي دوت في منطقة قاعدة "حقل العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، ليل الجمعة/السبت، نفذت مجموعات متفرقة من أبناء العشائر العربية هجمات استهدفت مراكز ومواقع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القاعدة.