https://sputnikarabic.ae/20231104/دراسة-تؤكد-موت-أمريكيين-كثر-في-المستقبل-القريب-بسبب-الحرارة-1082817574.html
دراسة تؤكد موت أمريكيين كثر في المستقبل القريب بسبب الحرارة
دراسة تؤكد موت أمريكيين كثر في المستقبل القريب بسبب الحرارة
قام باحثون من جامعة بنسلفانيا، بالتنقيب في أنماط بيانات الوفيات ودرجات الحرارة، من عام 2008 إلى عام 2019، لكل مقاطعة عبر الولايات المتحدة المتجاورة، ثم وضعوا... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T19:15+0000
2023-11-04T19:15+0000
2023-11-04T19:15+0000
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وتوصل الباحثون إلى أن زيادة محتملة بنسبة 162% إلى 233% في الوفيات، المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن الحرارة الشديدة، بحلول منتصف هذا القرن.ووفقًا للسجلات، كانت درجات الحرارة المرتفعة مسؤولة عن متوسط سنوي قدره 1651 حالة وفاة زائدة، بأمراض القلب والأوعية الدموية بين عامي 2008 و2019، ولكن في السيناريوهات التي نواصل فيها السياسات البيئية الحالية، يمكن أن يقفز هذا المتوسط إلى 4320 بين عامي 2036 و2065.ووجد الفريق أن البالغين السود وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفيات المرتبطة بالحرارة، والتي تحدث بسبب الأيام التي يصل فيها مؤشر الحرارة الأقصى إلى 32 درجة مئوية أو أعلى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول خاتانا: "سيلعب تغير المناخ ومظاهره العديدة دورًا متزايد الأهمية على صحة المجتمعات، في جميع أنحاء العالم، في العقود المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20231104/21-مغناطيسا-يجبرون-مراهقا-على-إجراء-جراحة-إسعافية-صور-1082811525.html
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علوم, الصحة, منوعات
دراسة تؤكد موت أمريكيين كثر في المستقبل القريب بسبب الحرارة
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قام باحثون من جامعة بنسلفانيا، بالتنقيب في أنماط بيانات الوفيات ودرجات الحرارة، من عام 2008 إلى عام 2019، لكل مقاطعة عبر الولايات المتحدة المتجاورة، ثم وضعوا نموذجًا لكيفية تطور هذه الاتجاهات مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وتوصل الباحثون إلى أن زيادة محتملة بنسبة 162% إلى 233% في الوفيات، المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن الحرارة الشديدة، بحلول منتصف هذا القرن.
ووفقًا للسجلات، كانت درجات الحرارة المرتفعة مسؤولة عن متوسط سنوي قدره 1651 حالة وفاة زائدة، بأمراض القلب والأوعية الدموية بين عامي 2008 و2019، ولكن في السيناريوهات التي نواصل فيها السياسات البيئية الحالية، يمكن أن يقفز هذا المتوسط إلى 4320 بين عامي 2036 و2065.
وفي نظرة أكثر تشاؤمية لمستقبلنا، من شأن درجات الحرارة المرتفعة أن تؤدي إلى ما متوسطه 5491 حالة وفاة سنويا، أي بزيادة قدرها 233 في المئة.
ووجد الفريق أن البالغين السود وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفيات المرتبطة بالحرارة، والتي تحدث بسبب الأيام التي يصل فيها مؤشر الحرارة الأقصى إلى 32 درجة مئوية أو أعلى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يقول طبيب القلب، سميد خاتانا، من جامعة بنسلفانيا: "قد يكون للظروف المعيشية أيضًا دور فيما يتعلق بالعزلة الاجتماعية، التي يعاني منها بعض كبار السن، والتي ارتبطت سابقًا باحتمالية أكبر للوفاة بسبب الحرارة الشديدة".
يقول خاتانا: "سيلعب تغير المناخ ومظاهره العديدة دورًا متزايد الأهمية على صحة المجتمعات، في جميع أنحاء العالم، في العقود المقبلة".