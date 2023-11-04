https://sputnikarabic.ae/20231104/21-مغناطيسا-يجبرون-مراهقا-على-إجراء-جراحة-إسعافية-صور-1082811525.html

21 مغناطيسا يجبرون مراهقا على إجراء جراحة إسعافية... صور

21 مغناطيسا يجبرون مراهقا على إجراء جراحة إسعافية... صور

تم الإبلاغ أخيرًا في الولايات المتحدة عن مراهق ابتلع أكثر من اثني عشر مغناطيسًا، وكل ذلك دون أن يتذكر. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T14:58+0000

2023-11-04T14:58+0000

2023-11-04T14:58+0000

مجتمع

علوم

معلومات

الصحة

جراحية

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/62/1035936232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc6bee6b8d1d987a0cfccd1d9970b9f1.jpg

وشعر المراهق بتقلصات بطن مؤلمة، ذهب على أثرها إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث كشفت عمليات المسح عن وجود أجسام معدنية في معدته وأمعائه، وأكدت المزيد من الأشعة المقطعية والأشعة السينية وجود نوع ما من العناصر المعدنية.وتمت إزالة المغناطيسات بسهولة نسبية باستخدام ملقط وشبكة جراحية صغيرة، إلا أن المزيد من التحقيقات خلال اليومين التاليين أظهرت أن عملهم لم ينته بعد. وسرعان ما تم اكتشاف المزيد من المغناطيسات تتحرك عبر الأمعاء الغليظة، حيث ظهرت بالفعل علامات التعفن.وعلى الرغم من إمكانية إزالة ثلاثة منها أثناء تنظير القولون، إلا أن الباقي يتطلب عملية جراحية، حيث تم الكشف عن 15 مغناطيسًا إضافيًا. ويبدو أن المغناطيسات ضغطوا جزءا من الأمعاء الغليظة والدقيقة بالفعل وبدأوا بصنع ثقب في الأمعاء.ليست هناك حاجة لشرح العواقب المروعة للأمعاء المثقوبة. ولحسن الحظ، فإن إزالة المغناطيس وبعض المضادات الحيوية في الوقت المناسب منعت المراهق من الشعور بألم ثقب في أمعائه وتسريب محتوياته إلى بطنه.غالبًا ما تكون معرفة حالات ابتلاع المغناطيس لدى المراهقين متعمدة، ومؤشرًا محتملاً على مشكلة نفسية كامنة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.كان كل من المراهق وعائلته مصرين على أن الأمر كله كان مجرد حادث غير مقصود، وعلى الأرجح أنه حدث أثناء نوبة المشي أثناء النوم.على الرغم من أن ابتلاع الأجسام الغريبة أثناء النوم أمر غير معتاد إلى حد كبير، إلا أن الإصابة باضطراب الأكل الذي يظهر أثناء النوم قد يكون أمرًا شائعًا بشكل مدهش، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 20 شخصًا يمكن أن يتخلص بسرعة من وجبة أو وجبة خفيفة أثناء النوم جزئيًا أو كليًا.

https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-روس-يبتكرون-كبدا-مخصصا-للأهداف-البحثية-العلمية-1082807665.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, معلومات, الصحة, جراحية, منوعات