https://sputnikarabic.ae/20231104/صحيفة-سو-57-الروسية-أصبحت-بمدى-لا-مثيل-له-في-العالم----1082805591.html
صحيفة: "سو-57" الروسية أصبحت بمدى لا مثيل له في العالم
صحيفة: "سو-57" الروسية أصبحت بمدى لا مثيل له في العالم
نشرت مجلة أمريكية أنه تم تجهيز سرب الطائرات الروسية المقاتلة من الجيل الخامس "سو- 57"، والتي تحمل فئة جديدة من صواريخ كروز بعيدة المدى. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T12:12+0000
2023-11-04T12:12+0000
2023-11-04T12:12+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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ووفقا لمجلة "ميليتاري ووتش"، نقلا عن وسائل إعلام الروسية، أن الصواريخ هذه تم تزويدها بقاذفات استراتيجية روسية "تي يو 22" و"تي يو 95" و"تي يو 160"، ذات المدى البعيد والذي يصل إلى 350 كيلومترا، ومستويات عالية من الدقة، وقدرات خارقة على التخفي من الرادارات.وأوضحت المجلة أن المطورين تمكنوا من تحقيق "تخفيض كبير في حجم الذخيرة الجديدة بفضل التصميم القابل للطي، بالإضافة إلى استخدام محرك نفاث توربيني جديد صغير الحجم".وعلى الرغم من أن "سو-57" تعرضت في البداية لانتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الغربيين، لافتقارها القدرة على التخفي (على حسب تعبيرهم)، لكن التجارب العملية أوضحت القدرات الخارقة لتخفي "سو-57"، وبالتالي تجعلها مناسبة تمامًا لحمل صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى جدًا، كما أن نطاق الطيران للمقاتلة طويل للغاية، وهذا يجعلها ذات جودة مرتفعة عن منافستها الأمريكية "أف- 35"، وفقا لما ذكرته المجلة.وأضافت المجلة أن الصاروخ الطويل المدى لديه القدرة على السماح لـ"سو- 57" القيام بضربات استراتيجية وكذلك ضربات تكتيكية، بما في ذلك توجيه ضربات نووية ضد أهداف بعيدة جدًا، واستبدال جزئي لأسطول القاذفات "تي يو 22 إم 3".
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تدمر-مدفعين-أمريكيي-الصنع-على-محور-كراسني-ليمان-1082804639.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
صحيفة: "سو-57" الروسية أصبحت بمدى لا مثيل له في العالم
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نشرت مجلة أمريكية أنه تم تجهيز سرب الطائرات الروسية المقاتلة من الجيل الخامس "سو- 57"، والتي تحمل فئة جديدة من صواريخ كروز بعيدة المدى.
ووفقا لمجلة "ميليتاري ووتش"، نقلا عن وسائل إعلام الروسية، أن الصواريخ هذه تم تزويدها بقاذفات استراتيجية روسية "تي يو 22" و"تي يو 95" و"تي يو 160"، ذات المدى البعيد والذي يصل إلى 350 كيلومترا، ومستويات عالية من الدقة، وقدرات خارقة على التخفي من الرادارات.
وأوضحت المجلة أن المطورين تمكنوا من تحقيق "تخفيض كبير في حجم الذخيرة الجديدة بفضل التصميم القابل للطي، بالإضافة إلى استخدام محرك نفاث توربيني جديد صغير الحجم".
وعلى الرغم من أن "سو-57" تعرضت في البداية لانتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الغربيين، لافتقارها القدرة على التخفي (على حسب تعبيرهم)، لكن التجارب العملية أوضحت القدرات الخارقة لتخفي "سو-57"، وبالتالي تجعلها مناسبة تمامًا لحمل صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى جدًا، كما أن نطاق الطيران للمقاتلة طويل للغاية، وهذا يجعلها ذات جودة مرتفعة عن منافستها الأمريكية "أف- 35"، وفقا لما ذكرته المجلة.
تمتلك "سو-57" أكبر مجموعة من الأسلحة التي يتم إطلاقها من الجو، والتي تم تطويرها بحيث تكون أقوى من أي مقاتلة من جيلها، ويتم استخدامها على نطاق أوسع بكثير في القتال من أي مقاتلة أخرى من الجيل الخامس، حسب ما أوضحت المجلة.
وأضافت المجلة أن الصاروخ الطويل المدى لديه القدرة على السماح لـ"سو- 57" القيام بضربات استراتيجية وكذلك ضربات تكتيكية، بما في ذلك توجيه ضربات نووية ضد أهداف بعيدة جدًا، واستبدال جزئي لأسطول القاذفات "تي يو 22 إم 3".