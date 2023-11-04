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https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤول-أمريكي-التوصل-لهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-أمر-ضروري-لتحرير-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-1082791484.html
مسؤول أمريكي: التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل أمر ضروري لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة
مسؤول أمريكي: التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل أمر ضروري لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة
أكد مسؤول أمريكي كبير، أن أي جهود لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة تتطلب التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T00:28+0000
2023-11-04T00:28+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
تحرير رهائن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الشأن، لكننا نعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه".وأوضح المسؤول أنه لا أحد يعلم كم عدد الرهائن المحتجزين تحديدا لدى حماس، مشيرا إلى أن عدد الرهائن قد يتخطى 100 أو 200 رهينة.وتابع قائلا: "أي اتفاق لإخراج الرهائن من قطاع غزة سيتطلب إلى حد ما وقفا للأعمال العدائية".وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تتخذ الإجراءات اللازمة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، لكنها ليست لديها أي ضمانات بأنها ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف أو موعد تحقيقه.وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي تطورات قد تحدث في المنطقة، وتعمل في الوقت ذاته على احتواء النزاع ومنع توسع نطاق الحرب الجارية في غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231103/وكالة-الجيش-الإسرائيلي--يقصف-مدرسة-تؤوي-آلاف-النازحين-شمال-غزة-1082791257.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, تحرير رهائن
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, تحرير رهائن

مسؤول أمريكي: التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل أمر ضروري لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة

00:28 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / Fadel Sennaقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
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أكد مسؤول أمريكي كبير، أن أي جهود لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة تتطلب التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الشأن، لكننا نعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه".
وأوضح المسؤول أنه لا أحد يعلم كم عدد الرهائن المحتجزين تحديدا لدى حماس، مشيرا إلى أن عدد الرهائن قد يتخطى 100 أو 200 رهينة.
وتابع قائلا: "أي اتفاق لإخراج الرهائن من قطاع غزة سيتطلب إلى حد ما وقفا للأعمال العدائية".
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تتخذ الإجراءات اللازمة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، لكنها ليست لديها أي ضمانات بأنها ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف أو موعد تحقيقه.
وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي تطورات قد تحدث في المنطقة، وتعمل في الوقت ذاته على احتواء النزاع ومنع توسع نطاق الحرب الجارية في غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
وكالة: الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين شمال غزة
أمس, 23:35 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
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