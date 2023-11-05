https://sputnikarabic.ae/20231105/أكاديمي-فلسطيني-إسرائيل-تقوم-بسياسة-نازية-ممنهجة-لخلق-ظروف-صعبة-ومستحيلة-لتهجير-سكان-غزة--1082836112.html
أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تقوم بسياسة نازية ممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة لتهجير سكان غزة
أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تقوم بسياسة نازية ممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة لتهجير سكان غزة
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثيلر إذاعة "سبوتنيك": خطر صحي يهدد أهالي غزة، فهم يشربون "مياهاً مالحة وملوثة"، فنانون عالميون يدعمون غزة... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:45+0000
2023-11-05T12:45+0000
2023-11-05T12:45+0000
راديو
صدى الحياة
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أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تقوم بسياسة نازية ممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة لتهجير سكان غزة
أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تقوم بسياسة نازية ممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة لتهجير سكان غزة
ونناقش أيضا: مع مورغان مجددا.. باسم يوسف يشعل الإنترنت برده على سؤال حول "عدم قبول مصر للفلسطينيين"، راجعين"، عمل فني عربي مشترك لدعم أطفال فلسطين.أفادت وسائل الإعلام بأن قطاع غزة يعاني أزمة كبيرة في المياه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والاستهداف الإسرائيلي لكل خطوط الكهرباء ونقل المياه، ما يهدد بقطع إمدادات المياه بالكامل عن معظم مناطق القطاع، وما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، في حال انعدام وجود المياه سواء للشرب أو للخدمة المنزلية.ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:ويشير العويوي إلى أن "سكان غزة ورغم الظروف الصعبة والمستحيلة، يخرجون من تحت الأنقاض ويعلنون بأن خسائرهم البشرية والمادية هي فداء وحماية للمقاومة، وهذا الشيء يشكل صدمة كبيرة لعقلية الاحتلال الإسرائيلي".التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تقوم بسياسة نازية ممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة لتهجير سكان غزة
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عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثيلر إذاعة "سبوتنيك": خطر صحي يهدد أهالي غزة، فهم يشربون "مياهاً مالحة وملوثة"، فنانون عالميون يدعمون غزة: "إنه ليس فيلماً... هذا ما يعيشونه كل لحظة"، بيلا حديد تعلق على أحداث غزة: "قلبي ينزف من الألم".
ونناقش أيضا: مع مورغان مجددا.. باسم يوسف يشعل الإنترنت برده على سؤال حول "عدم قبول مصر للفلسطينيين"، راجعين"، عمل فني عربي مشترك لدعم أطفال فلسطين.
أفادت وسائل الإعلام بأن قطاع غزة يعاني أزمة كبيرة في المياه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والاستهداف الإسرائيلي لكل خطوط الكهرباء ونقل المياه، ما يهدد بقطع إمدادات المياه بالكامل عن معظم مناطق القطاع، وما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، في حال انعدام وجود المياه سواء للشرب أو للخدمة المنزلية.
ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:
"الهدف الرئيسي المعلن لقوات الإحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، هو ترحيل سكان غزة، إلى خارج حدودها، وبالتحديد إلى جمهورية مصر العربية، وهذا يتطلب الضغط على السكان في جميع نواحي الحياة، وخصوصا في القضايا الأساسية المعيشية، من ناحية الدواء والغذاء والمياه، ومن هنا نجد صعوبة كبيرة لدى السكان في الحصول على هذه المقومات الأساسية للحياة، وبالتالي الهدف الأساسي للاستراتيجية الأساسية لجيش الاحتلال اليوم، هذه السياسة النازية الممنهجة لخلق ظروف صعبة ومستحيلة للسكان للبقاء في بيوتهم وفي أماكن نزوحهم أيضا".
ويشير العويوي إلى أن "سكان غزة ورغم الظروف الصعبة والمستحيلة، يخرجون من تحت الأنقاض ويعلنون بأن خسائرهم البشرية والمادية هي فداء وحماية للمقاومة، وهذا الشيء يشكل صدمة كبيرة لعقلية الاحتلال الإسرائيلي".
التفاصيل في الملف الصوتي...