https://sputnikarabic.ae/20231105/أول-رد-من-فلسطين-على-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-بشأن-ضرب-غزة-بالقنبلة-الذرية-1082831739.html
أول رد من فلسطين على تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة الذرية
أول رد من فلسطين على تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة الذرية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، التصريحات التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:12+0000
2023-11-05T11:12+0000
2023-11-05T11:12+0000
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ووصفت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها إلياهو، بأنه "فاشي"، وأن تصريحاته عنصرية همجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكدت أن هذه التصريحات "تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما".كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن "هذه التصريحات إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".وشددت أن "دعوات الوزير الفاشي إلياهو، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنصّل اليوم الأحد، من تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/نتنياهو-تصريحات-وزير-التراث-الإسرائيلي-بشأن-إلقاء-قنبلة-ذرية-على-غزة-منفصلة-عن-الواقع-1082827008.html
https://sputnikarabic.ae/20231104/أردوغان-يعلن-قطع-التواصل-مع-نتنياهو-بأي-شكل-محوناه-وألقيناه-جانبا-1082803224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
أول رد من فلسطين على تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة الذرية
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، التصريحات التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.
ووصفت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها إلياهو، بأنه "فاشي"، وأن تصريحاته عنصرية همجية، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن هذه التصريحات "تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما".
كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن "هذه التصريحات إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها
، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".
وشددت أن "دعوات الوزير الفاشي إلياهو، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنصّل اليوم الأحد، من تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.
وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.
وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.