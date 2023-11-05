https://sputnikarabic.ae/20231105/نتنياهو-تصريحات-وزير-التراث-الإسرائيلي-بشأن-إلقاء-قنبلة-ذرية-على-غزة-منفصلة-عن-الواقع-1082827008.html

نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة "منفصلة عن الواقع"

نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة "منفصلة عن الواقع"

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى التنصل من ادعاء وزير التراث، عميحاي إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.‏ 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T08:40+0000

2023-11-05T08:40+0000

2023-11-05T08:40+0000

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وقال نتنياهو في بيان، إن "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".وأضاف أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حركة "حماس" الفلسطينية "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض"، بحسب قوله.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, حركة حماس