https://sputnikarabic.ae/20231105/إيران-تتواصل-مع-مصر-لإرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-سكان-غزة-1082827206.html
إيران تتواصل مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة
إيران تتواصل مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة
بحث رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، إمكانية إرسال... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T08:48+0000
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وحسب وكالة أنباء "مهر"، أشاد كوليوند، خلال الاتصال بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.وأكد المسؤول الإيراني ضرورة مواصلة عملية الدعم لسكان غزة، مؤكدا أن طهران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.وأضاف أن "غزة تعيش وضعا صعبا، وأن سكان القطاع المحاصر يتعرضون لهجمات وحشية"، مضيفا أن "مثل هذه الفظائع لا تتطابق مع أي قانون".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يهاجم عمال الإغاثة والأطباء في غزة وينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي".وأوضح كوليوند أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على استعداد "لإرسال الوقود اللازم إلى غزة عبر مصر حتى يمكن حل مشاكل الطاقة في مستشفيات غزة ومساعدة الجرحى".من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن شكره لجمعية الهلال الأحمر الإيراني على جهودها على مدار الساعة لمساعدة الجرحى في غزة.وكانت مصر، قد دعت الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".
https://sputnikarabic.ae/20231104/إيران-أمريكا-عارضت-قرارا-يفسح-المجال-لمساعدة-المدنيين-في-قطاع-غزة-1082801540.html
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طوفان الأقصى, مصر, إيران, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إيران, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تتواصل مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة
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بحث رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، إمكانية إرسال مساعدات إنسانية وشحنات إغاثة إلى مصر لمساعدة سكان غزة.
وحسب وكالة
أنباء "مهر"، أشاد كوليوند، خلال الاتصال بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد المسؤول الإيراني ضرورة مواصلة عملية الدعم لسكان غزة، مؤكدا أن طهران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.
وأضاف أن "غزة
تعيش وضعا صعبا، وأن سكان القطاع المحاصر يتعرضون لهجمات وحشية"، مضيفا أن "مثل هذه الفظائع لا تتطابق مع أي قانون".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يهاجم عمال الإغاثة والأطباء في غزة وينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي".
وأوضح كوليوند أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على استعداد "لإرسال الوقود اللازم إلى غزة عبر مصر حتى يمكن حل مشاكل الطاقة في مستشفيات غزة ومساعدة الجرحى".
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن شكره لجمعية الهلال الأحمر الإيراني على جهودها على مدار الساعة لمساعدة الجرحى في غزة.
وكانت مصر، قد دعت الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر
تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".