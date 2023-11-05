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https://sputnikarabic.ae/20231105/الأونروا-تقول-إنها-فقدت-الاتصالات-مع-معظم-موظفيها-في-قطاع-غزة-1082849469.html
الأونروا تقول إنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها في قطاع غزة
الأونروا تقول إنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها في قطاع غزة
صرّحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها العاملين في قطاع غزة، نتيجة قطع إسرائيل للاتصالات... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:21+0000
2023-11-05T19:21+0000
طوفان الأقصى
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.وأوضح المكتب في بيان: "يجري منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات في قطاع غزة".وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".
https://sputnikarabic.ae/20231105/إسرائيل-تشن-قصفا-عنيفا-من-الجو-والبحر-حول-مستشفيات-غزة-1082848280.html
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طوفان الأقصى, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الأونروا تقول إنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها في قطاع غزة

19:21 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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صرّحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها العاملين في قطاع غزة، نتيجة قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت والكهرباء.
وأفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.
وأوضح المكتب في بيان: "يجري منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات في قطاع غزة".

وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق، جوًا وبحرًا، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة
18:32 GMT
وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".
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