https://sputnikarabic.ae/20231105/إسرائيل-تشن-قصفا-عنيفا-من-الجو-والبحر-حول-مستشفيات-غزة-1082848280.html

إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة

إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة

أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T18:32+0000

2023-11-05T18:32+0000

2023-11-05T18:32+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

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وأوضح المكتب في بيان: "يجري منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات في قطاع غزة".وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".وتركزت الغارات على محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى في مدينة غزة ومحيطها.وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سُحب من المواد السامة".

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل