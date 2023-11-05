https://sputnikarabic.ae/20231105/إسرائيل-تشن-قصفا-عنيفا-من-الجو-والبحر-حول-مستشفيات-غزة-1082848280.html
إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة
إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة
أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T18:32+0000
2023-11-05T18:32+0000
2023-11-05T18:32+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
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وأوضح المكتب في بيان: "يجري منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات في قطاع غزة".وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".وتركزت الغارات على محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى في مدينة غزة ومحيطها.وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سُحب من المواد السامة".
https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يوجه-دعوة-إلى-جميع-الحكومات-الإسلامية-بشأن-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-1082846837.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل
إسرائيل تشن قصفا عنيفا من الجو والبحر حول مستشفيات غزة
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أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.
وأوضح المكتب في بيان: "يجري منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات في قطاع غزة".
وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.
وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".
وتركزت الغارات على محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى في مدينة غزة ومحيطها.
وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض
المحرمة دوليا، في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض
، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.
وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سُحب من المواد السامة".