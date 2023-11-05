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الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارتي إسعاف لجمعية "الرسالة الإسلامية" جنوبي لبنان... فيديو
الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارتي إسعاف لجمعية "الرسالة الإسلامية" جنوبي لبنان... فيديو
استهدف الجيش الاسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان قرب الحدود، أدت إلى إصابة 4 مسعفين أثناء توجههم لنقل... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:59+0000
2023-11-05T11:59+0000
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وقال مسؤول مركز الدفاع المدني في جمعية "الرسالة الإسلامية" في طير حرفا، عبد رحال، لـ"سبوتنبك"، إنه "أثناء تلبيتهم نداء استغاثة لسحب جريحين استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر ومتعمد مما أدى إلى إصابة 4 مسعفين".وقال الدكتور حسن فرحات، من الدفاع المدني لجمعية "الرسالة": "يوجد إصابتان جروحهما متوسطة نتيجة إصابتهما بالشظايا والنزيف في أماكن حساسة في أجسادهما، وجريحان إصابتهما طفيفة، بالإضافة الى تعطل سيارتي إسعاف بالكامل".وبدورها، أدانت وزارة الصحة العامة اللبنانية تعرض سيارتي إسعاف تابعة لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية في إسعاف جرحى العدوان الحالي في جنوب لبنان.
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طوفان الأقصى, لبنان, العالم العربي
طوفان الأقصى, لبنان, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارتي إسعاف لجمعية "الرسالة الإسلامية" جنوبي لبنان... فيديو

11:59 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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استهدف الجيش الاسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان قرب الحدود، أدت إلى إصابة 4 مسعفين أثناء توجههم لنقل جريحين.
وقال مسؤول مركز الدفاع المدني في جمعية "الرسالة الإسلامية" في طير حرفا، عبد رحال، لـ"سبوتنبك"، إنه "أثناء تلبيتهم نداء استغاثة لسحب جريحين استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر ومتعمد مما أدى إلى إصابة 4 مسعفين".
وقال الدكتور حسن فرحات، من الدفاع المدني لجمعية "الرسالة": "يوجد إصابتان جروحهما متوسطة نتيجة إصابتهما بالشظايا والنزيف في أماكن حساسة في أجسادهما، وجريحان إصابتهما طفيفة، بالإضافة الى تعطل سيارتي إسعاف بالكامل".
وبدورها، أدانت وزارة الصحة العامة اللبنانية تعرض سيارتي إسعاف تابعة لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية في إسعاف جرحى العدوان الحالي في جنوب لبنان.
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