https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الاستيلاء-على-مقر-مهم-تابع-لـحماس-في-قطاع-غزة-1082839778.html
الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على "مقر مهم" تابع لـ"حماس" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على "مقر مهم" تابع لـ"حماس" في قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن إسرائيل استولت على أحد أهم مقرات حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T13:55+0000
2023-11-05T13:55+0000
2023-11-05T13:55+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
إسرائيل
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وصرّح أدرعي لقناة "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "لقد استولينا على أحد أهم معاقل حماس في منطقة بيت حانون، وهو ما زودنا بالكثير من المعلومات الاستخبارية".ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة عسكريًا على غزة، تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/جنرال-إسرائيلي-سابق-الحرب-البرية-في-غزة-ليست-نزهة-وعلينا-دفع-ثمنها-1082839184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إسرائيل
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على "مقر مهم" تابع لـ"حماس" في قطاع غزة
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن إسرائيل استولت على أحد أهم مقرات حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وصرّح أدرعي لقناة "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "لقد استولينا على أحد أهم معاقل حماس في منطقة بيت حانون، وهو ما زودنا بالكثير من المعلومات الاستخبارية".
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة عسكريًا على غزة، تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.