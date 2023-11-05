https://sputnikarabic.ae/20231105/الدفاع-غواصة-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-تختبر-بنجاح-إطلاق-صاروخ-بولافا-الباليستي-فيديو-1082821726.html
غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T04:23+0000
2023-11-05T04:23+0000
2023-11-05T05:01+0000
روسيا
صاروخ باليتسي
وزارة الدفاع الروسية
نادي الفيديو
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخا باليستيا عابرا للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا".وبحسب الدفاع الروسية، فإن الغواصة أطلقت الصاروخ من موقع تحت الماء، ووصل الصاروخ إلى هدفه في الوقت المحدد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, صاروخ باليتسي, وزارة الدفاع الروسية, نادي الفيديو
روسيا, صاروخ باليتسي, وزارة الدفاع الروسية, نادي الفيديو
غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
04:23 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخا باليستيا عابرا للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن الغواصة أطلقت الصاروخ من موقع تحت الماء، ووصل الصاروخ إلى هدفه في الوقت المحدد.