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https://sputnikarabic.ae/20231105/السلطات-الفلسطينية-إسرائيل-تكثف-من-هجماتها-بالقنابل-الفوسفورية-على-غزة-1082845208.html
السلطات الفلسطينية: إسرائيل تكثف من هجماتها بالقنابل الفوسفورية على غزة
السلطات الفلسطينية: إسرائيل تكثف من هجماتها بالقنابل الفوسفورية على غزة
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T16:33+0000
2023-11-05T16:38+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سحب من المواد السامة".وفي وقت سابق، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بقذائف تسببت في اندلاع حرائق دون أن تكون هناك خسائر بشرية.وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس الماضي، بينما نشرت قناة "المنار" صورا عبر حسابها على منصة "إكس"، تظهر اندلاع حرائق في المناطق التي تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ القصف بقذيفة فوسفورية".وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/البرلمان-العربي-يعلن-توثيق-جرائم-إسرائيل-في-قطاع-غزة-وتقديمها-إلى-مجلس-الأمن-والمحكمة-الجنائية-1082844794.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

السلطات الفلسطينية: إسرائيل تكثف من هجماتها بالقنابل الفوسفورية على غزة

16:33 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.11.2023)
© Photoقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
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ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن إسرائيل كثفت، خلال اليومين الماضيين، هجماتها باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.
وأضاف البزم، عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، أنه "على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سحب من المواد السامة".
وفي وقت سابق، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بقذائف تسببت في اندلاع حرائق دون أن تكون هناك خسائر بشرية.
وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس الماضي، بينما نشرت قناة "المنار" صورا عبر حسابها على منصة "إكس"، تظهر اندلاع حرائق في المناطق التي تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ القصف بقذيفة فوسفورية".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
البرلمان العربي يعلن توثيق جرائم إسرائيل في قطاع غزة وتقديمها إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية
16:10 GMT
وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غزة وجنوبي لبنان، لكنها تنفي تلك الاتهامات.
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
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