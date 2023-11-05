https://sputnikarabic.ae/20231105/الفصائل-الفلسطينية-ترد-برشقات-صاروخية-من-غزة-ردا-على-المجازر-فيديو-1082838521.html
الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة ردا على المجازر... فيديو
الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة ردا على المجازر... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، مقطعًا لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه إسرائيل، ردًا على القصف العنيف والمجازر التي ارتكبها الجيش... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T13:48+0000
2023-11-05T13:48+0000
2023-11-05T13:48+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
اسرائيل
العالم العربي
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ويظهر في الفيديو إطلاق عدة صواريخ في وقت واحد متوجهة إلى مستوطنات داخل إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.وفي هذا الصدد، أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة.وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في تصريح نُشر على موقع الأمم المتحدة: "مصدوم بشدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى قرب مستشفى الشفاء في غزة، والذي أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم العربي
الفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية من غزة ردا على المجازر... فيديو
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، مقطعًا لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه إسرائيل، ردًا على القصف العنيف والمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
ويظهر في الفيديو إطلاق عدة صواريخ في وقت واحد متوجهة إلى مستوطنات داخل إسرائيل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.
"
وفي هذا الصدد، أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة
.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في تصريح نُشر على موقع الأمم المتحدة: "مصدوم بشدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى قرب مستشفى الشفاء في غزة، والذي أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".