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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-38-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082852621.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T23:02+0000
2023-11-05T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسكر - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك ودوكوشيفسك.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في دوكوتشيفسك، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين، بينهم طفل من مواليد 2010، في دوكوتشيفسك ومنطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للأسلحة-في-مطاري-دنيبر-وميرغورود-1082835006.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي

23:02 GMT 05.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسكر - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك ودوكوشيفسك.
وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في دوكوتشيفسك، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين، بينهم طفل من مواليد 2010، في دوكوتشيفسك ومنطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك.
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وميرغورود الأوكرانيين
12:18 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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