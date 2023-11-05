https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-38-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082852621.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T23:02+0000
2023-11-05T23:02+0000
2023-11-05T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسكر - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك ودوكوشيفسك.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في دوكوتشيفسك، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين، بينهم طفل من مواليد 2010، في دوكوتشيفسك ومنطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للأسلحة-في-مطاري-دنيبر-وميرغورود-1082835006.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسكر - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك ودوكوشيفسك.
وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في دوكوتشيفسك، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين، بينهم طفل من مواليد 2010، في دوكوتشيفسك ومنطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.