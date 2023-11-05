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https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-يسقط-مسيرة-إسرائيلية-ويستهدف-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-1082836240.html
"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه ضرب ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:44+0000
2023-11-05T12:51+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد ‌‏5/11/2023 باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة". كما أصدر "حزب الله"، لاحقا اليوم، بيانا أعلن فيه استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة المراقبة والدفاع الجوي شاهدت طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية، وتعاملت معها المقاتلات الإسرائيلية بنجاح وأسقطتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك، اليوم الأحد، استهداف "حزب الله" مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-طائرة-مسيرة-قادمة-من-لبنان-1082835324.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

12:44 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 05.11.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني أنه ضرب ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.
وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد ‌‏5/11/2023 باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة". كما أصدر "حزب الله"، لاحقا اليوم، بيانا أعلن فيه استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.
كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من لبنان
12:33 GMT
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة المراقبة والدفاع الجوي شاهدت طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية، وتعاملت معها المقاتلات الإسرائيلية بنجاح وأسقطتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك، اليوم الأحد، استهداف "حزب الله" مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.
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