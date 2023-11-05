https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-يسقط-مسيرة-إسرائيلية-ويستهدف-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-1082836240.html
"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه ضرب ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:44+0000
2023-11-05T12:44+0000
2023-11-05T12:51+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة". كما أصدر "حزب الله"، لاحقا اليوم، بيانا أعلن فيه استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة المراقبة والدفاع الجوي شاهدت طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية، وتعاملت معها المقاتلات الإسرائيلية بنجاح وأسقطتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك، اليوم الأحد، استهداف "حزب الله" مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-طائرة-مسيرة-قادمة-من-لبنان-1082835324.html
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العالم العربي, لبنان
"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
12:44 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه ضرب ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.
وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار"
: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد 5/11/2023 باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة". كما أصدر "حزب الله"، لاحقا اليوم، بيانا أعلن فيه استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.
كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة المراقبة والدفاع الجوي شاهدت طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية، وتعاملت معها المقاتلات الإسرائيلية بنجاح وأسقطتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك، اليوم الأحد، استهداف "حزب الله" مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.