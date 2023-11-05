https://sputnikarabic.ae/20231105/حزب-الله-يعلن-مقتل-عنصر-جديد-من-قواته-على-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1082845358.html
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T16:35+0000
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2023-11-05T16:35+0000
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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-سيارتي-إسعاف-لجمعية-الرسالة-الإسلامية-جنوبي-لبنان-فيديو-1082834267.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة
أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.