https://sputnikarabic.ae/20231105/عائلة-أبو-حصيرة-تشهد-فاجعة-بقصف-إسرائيلي-على-غزة-فيديو-1082831608.html

عائلة "أبو حصيرة" تشهد فاجعة بقصف إسرائيلي على غزة... فيديو

عائلة "أبو حصيرة" تشهد فاجعة بقصف إسرائيلي على غزة... فيديو

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الأحد، أن أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة قتلوا نتيجة غارة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T11:08+0000

2023-11-05T11:08+0000

2023-11-05T11:08+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأوضحت وزارة الصحة أن "21 شخصاً على الأقل من عائلة أبو حصيرة قتلوا نتيجة هجوم وحشي على منزلهم الذي يقطن فيه أطفال ونساء، وتم نقل جثثهم إلى مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر من المساء".ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/الرئيس-الإيراني-حماس-هي-الحكومة-المنتخبة-في-غزة-والحرب-عليها-ضد-الديمقراطية-1082831238.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي