https://sputnikarabic.ae/20231105/مطار-العريش-الدولي-يستقبل-3-طائرات-مساعدات-إنسانية-من-روسيا-والكويت-واليونيسيف-1082847806.html

مطار العريش الدولي يستقبل 3 طائرات مساعدات إنسانية من روسيا والكويت واليونيسيف

مطار العريش الدولي يستقبل 3 طائرات مساعدات إنسانية من روسيا والكويت واليونيسيف

استقبل مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T18:09+0000

2023-11-05T18:09+0000

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وكشف مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.وقال المصدر إن إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 83 طائرة من مختلف دول العالم، حملت 1750 طنا من المساعدات المختلفة.وفي وقت سابق، بحث رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، إمكانية إرسال مساعدات إنسانية وشحنات إغاثة إلى مصر لمساعدة سكان غزة.وقالت وكالة أنباء "مهر" إن كوليوند، أشاد خلال الاتصال بمواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواصلة عملية الدعم لسكان غزة، منوّهًا أن طهران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.وأضاف المسؤول الإيراني أن "غزة تعيش وضعًا صعبًا، وأن سكان القطاع المحاصر يتعرضون لهجمات وحشية"، مضيفا أن "مثل هذه الفظائع لا تتطابق مع أي قانون"، وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يهاجم عمال الإغاثة والأطباء في غزة وينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي".يذكر أن مصر كانت قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

https://sputnikarabic.ae/20231105/السلطات-الفلسطينية-إسرائيل-تكثف-من-هجماتها-بالقنابل-الفوسفورية-على-غزة-1082845208.html

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