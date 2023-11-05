https://sputnikarabic.ae/20231105/مظاهرات-حاشدة-في-واشنطن-تهاجم-بايدن-وتطالب-بوقف-الحرب-على-غزة-فيديو-1082829082.html

مظاهرات حاشدة في واشنطن تهاجم بايدن وتطالب بوقف الحرب على غزة... فيديو

مظاهرات حاشدة في واشنطن تهاجم بايدن وتطالب بوقف الحرب على غزة... فيديو

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على غزة والاعتراض على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعمه المستمر لإسرائيل. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T10:03+0000

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وطالب المتظاهرون بايدن بإنهاء الدعم المطلق، الذي تقدمه إدارته لإسرائيل، مؤكدين أن موقفه من الحرب في غزة سيكون له انعكاساته على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، التي من المحتمل أن يخوضها لتولي فترة رئاسية ثانية.ووصف المتظاهرون الحرب في غزة ودعم بايدن لها بأنها ستكون "قضية سياسية خطيرة بالنسبة للرئيس".وتظهر مقاطع فيديو احتشاد الأمريكيين في واشنطن وحملهم أعلام فلسطين ولافتات رافضة للقصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة، إضافة إلى ترديد هتافات تطالب بالحرية للفلسطينيين.كما طالب المتظاهرون بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بينما ارتدى متظاهرون ملابس بألوان علم فلسطين وهي الأحمر والأخضر والأسود.ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مقطع فيديو على موقع "إكس" (تويتر سابقا) يرصد جانبا من المظاهرات المؤيدة لفلسطين في واشنطن وعلق بعبارة: "يوم مثير للاهتمام في العاصمة الأمريكية واشنطن".يذكر أن الحرب في غزة تسببت في رفض واسع النطاق لدى الشعب الأمريكي بصورة عامة ولدى الكثير من السياسيين ومنهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي وصف ما تشهده غزة بـ"أكثر اللحظات رعبا في التاريخ الحديث".كما يطالب أمريكيون بوقف المساعدات التي ترسلها أمريكا إلى إسرائيل وخاصة الأسلحة، وقام مجموعة من الناشطين، أمس السبت، بمنع إحدى السفن الأمريكية التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من المغادرة.ورغم الوضع الإنساني الكارثي الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، إلا أن إدارة بايدن لا تزال تؤكد دعمها لإسرائيل.ومنذ نحو شهر تواصل إسرائيل قصف غزة بعنف مما تسبب في مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين، وهي حصيلة في زيادة مستمرة بسبب استمرار القصف.وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها العسكرية في غزة هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وبدأت عمليات برية في القطاع، لكنها تواجه مقاومة قوية تسببت في خسائر بشرية كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html

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