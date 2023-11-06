https://sputnikarabic.ae/20231106/إسرائيل-تتحدث-عن-سبب-وجود-غواصة-أوهايو-النووية-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط--1082867434.html
إسرائيل تتحدث عن سبب وجود غواصة "أوهايو" النووية الأمريكية في الشرق الأوسط
إسرائيل تتحدث عن سبب وجود غواصة "أوهايو" النووية الأمريكية في الشرق الأوسط
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، بأن إسرائيل تعتبر نشر الغواصة النووية الأمريكية في الشرق الأوسط بمثابة رادع في المنطقة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:10+0000
2023-11-06T13:10+0000
2023-11-06T13:10+0000
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المتحدث باسم الجيش: "من الجميل دائمًا أن نرى الأمريكيين ينقلون المزيد من الأصول... نحن نرى هذا (نشر غواصة ) كنوع من جوانب الردع وتحقيق الاستقرار في المنطقة".وعلقت صحف إسرائيلية على الخطوة التي قامت بها واشنطن، صباح اليوم الاثنين، التي أعلنت فيها مكان إحدى غواصاتها النووية في الشرق الأوسط، واصفة هذا الإعلان "بالغامض".واعتبرت الصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان القيادة المركزية الأمريكية حول وصول غواصة "أوهايو" النووية إلى الشرق الأوسط، بأن نشر هذه الغواصة في المنطقة هو بمثابة "خبر جيد".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابق)، أن "الغواصة النووية من طراز أوهايو وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-كشف-واشنطن-عن-مكان-جزء-من-ثالوثها-النووي-في-الشرق-الأوسط-حدث-غامض-1082855925.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم
إسرائيل تتحدث عن سبب وجود غواصة "أوهايو" النووية الأمريكية في الشرق الأوسط
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، بأن إسرائيل تعتبر نشر الغواصة النووية الأمريكية في الشرق الأوسط بمثابة رادع في المنطقة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المتحدث باسم الجيش: "من الجميل دائمًا أن نرى الأمريكيين ينقلون المزيد من الأصول... نحن نرى هذا (نشر غواصة ) كنوع من جوانب الردع وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وعلقت صحف إسرائيلية على الخطوة التي قامت بها واشنطن، صباح اليوم الاثنين، التي أعلنت فيها مكان إحدى غواصاتها النووية في الشرق الأوسط، واصفة هذا الإعلان "بالغامض".
واعتبرت الصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان القيادة المركزية الأمريكية حول وصول غواصة "أوهايو" النووية إلى الشرق الأوسط، بأن نشر هذه الغواصة في المنطقة هو بمثابة "خبر جيد".
وأضافت الصحيفة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بموقع غواصة "أوهايو" يعد حدثًا "نادرًا للغاية" لأن هذه الغواصة تمثل جزءا مما يسمى "الثالوث النووي" الأمريكي للأسلحة الذرية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابق)، أن "الغواصة النووية من طراز أوهايو وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"
.
وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.