https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-زيلينسكي-يزيل-عبارة-الفوز-بسرعة-ويستبدلها-بأخرى-في-خطابه-مع-الغرب-1082866324.html
إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب
إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب
صرحت صحيفة بريطانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غيّر لهجة التواصل مع الغرب. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
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وقالت الصحيفة: "لقد كان موقف كييف في الآونة الأخيرة هو "امنحونا المزيد، وسوف نتمكن من الانتصار بسرعة"، أصبح الآن أعطونا المزيد، وإلا فإن هذا سوف يستمر إلى أجل غير مسمى".ووفقا للصحيفة، فإن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن أيضا نقطة تتعلق بالإرهاق التدريجي لشركاء كييف وإحجامهم عن إطالة أمد المواجهة.وأضافت صحيفة " The Spectator"، إذا كان بوسع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنكر وجود مشاعر مماثلة في الغرب، فقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ذلك في محادثة مع المخادعين الروس، كما يقول المقال.وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في محادثة مع المخادعين الروس، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، اللذين تظاهرا بأنهما سياسيين أفريقيين: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20231101/-مقلب-مع-رئيسة-وزراء-إيطاليا-يفضح-إنهاك-الغرب-من-أوكرانيا-1082691366.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب
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صرحت صحيفة بريطانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غيّر لهجة التواصل مع الغرب.
وقالت الصحيفة: "لقد كان موقف كييف في الآونة الأخيرة هو "امنحونا المزيد، وسوف نتمكن من الانتصار بسرعة"، أصبح الآن أعطونا المزيد، وإلا فإن هذا سوف يستمر إلى أجل غير مسمى".
وتشير الصحيفة إلى أن زيلينسكي يريد بهذه الطريقة اللعب على مخاوف الغرب من صراع طويل الأمد مع روسيا.
ووفقا للصحيفة، فإن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن أيضا نقطة تتعلق بالإرهاق التدريجي لشركاء كييف وإحجامهم عن إطالة أمد المواجهة.
وأضافت صحيفة " The Spectator"، إذا كان بوسع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنكر وجود مشاعر مماثلة في الغرب، فقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ذلك في محادثة مع المخادعين الروس، كما يقول المقال.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في محادثة مع المخادعين الروس، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، اللذين تظاهرا بأنهما سياسيين أفريقيين: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".
وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".