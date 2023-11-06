عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-زيلينسكي-يزيل-عبارة-الفوز-بسرعة-ويستبدلها-بأخرى-في-خطابه-مع-الغرب-1082866324.html
إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب
إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب
صرحت صحيفة بريطانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غيّر لهجة التواصل مع الغرب. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/28/1043982841_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_457be7cc4e58ae2487ef9f36641a2b8d.jpg
وقالت الصحيفة: "لقد كان موقف كييف في الآونة الأخيرة هو "امنحونا المزيد، وسوف نتمكن من الانتصار بسرعة"، أصبح الآن أعطونا المزيد، وإلا فإن هذا سوف يستمر إلى أجل غير مسمى".ووفقا للصحيفة، فإن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن أيضا نقطة تتعلق بالإرهاق التدريجي لشركاء كييف وإحجامهم عن إطالة أمد المواجهة.وأضافت صحيفة " The Spectator"، إذا كان بوسع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنكر وجود مشاعر مماثلة في الغرب، فقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ذلك في محادثة مع المخادعين الروس، كما يقول المقال.وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في محادثة مع المخادعين الروس، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، اللذين تظاهرا بأنهما سياسيين أفريقيين: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20231101/-مقلب-مع-رئيسة-وزراء-إيطاليا-يفضح-إنهاك-الغرب-من-أوكرانيا-1082691366.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/28/1043982841_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_4642443651e7c07a98b7a832a73a80e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: زيلينسكي يزيل عبارة "الفوز بسرعة" ويستبدلها بأخرى في خطابه مع الغرب

12:40 GMT 06.11.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)
تابعنا عبرTelegramNabd
صرحت صحيفة بريطانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غيّر لهجة التواصل مع الغرب.
وقالت الصحيفة: "لقد كان موقف كييف في الآونة الأخيرة هو "امنحونا المزيد، وسوف نتمكن من الانتصار بسرعة"، أصبح الآن أعطونا المزيد، وإلا فإن هذا سوف يستمر إلى أجل غير مسمى".

وتشير الصحيفة إلى أن زيلينسكي يريد بهذه الطريقة اللعب على مخاوف الغرب من صراع طويل الأمد مع روسيا.

ووفقا للصحيفة، فإن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن أيضا نقطة تتعلق بالإرهاق التدريجي لشركاء كييف وإحجامهم عن إطالة أمد المواجهة.
وأضافت صحيفة " The Spectator"، إذا كان بوسع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنكر وجود مشاعر مماثلة في الغرب، فقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ذلك في محادثة مع المخادعين الروس، كما يقول المقال.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
"مقلب" مع رئيسة وزراء إيطاليا يفضح "إنهاك" الغرب من أوكرانيا
1 نوفمبر, 11:34 GMT
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في محادثة مع المخادعين الروس، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، اللذين تظاهرا بأنهما سياسيين أفريقيين: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".
وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديوأمس, 12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала