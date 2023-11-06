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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231106/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-10-آلاف-قتيل-منذ-بداية-التصعيد-1082869982.html
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 10022 قتيل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:56+0000
2023-11-06T13:56+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، إنه قد "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أعلنت أمس الأحد، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-بكاء-رئيس-الوزراء-الفلسطيني-خلال-كلمة-له-حول-الأوضاع-في-غزة-فيديو-1082861749.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد

13:56 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 10022 قتيل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، إنه قد "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أعلنت أمس الأحد، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
09:49 GMT
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
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