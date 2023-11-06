https://sputnikarabic.ae/20231106/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-10-آلاف-قتيل-منذ-بداية-التصعيد-1082869982.html

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 10 آلاف قتيل منذ بداية التصعيد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 10022 قتيل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T13:56+0000

2023-11-06T13:56+0000

2023-11-06T13:56+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082762101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d39cdf93bd5359eec10be82d16c88714.jpg

رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، إنه قد "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أعلنت أمس الأحد، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-بكاء-رئيس-الوزراء-الفلسطيني-خلال-كلمة-له-حول-الأوضاع-في-غزة-فيديو-1082861749.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن