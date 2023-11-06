https://sputnikarabic.ae/20231106/الأردن-تهجير-الفلسطينيين-إعلان-حرب-وكل-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-العدوان-على-غزة-1082865823.html

الأردن: تهجير الفلسطينيين "إعلان حرب" وكل الخيارات مطروحة للتعامل مع العدوان على ‏غزة

الأردن: تهجير الفلسطينيين "إعلان حرب" وكل الخيارات مطروحة للتعامل مع العدوان على ‏غزة

شدد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن "أي محاولات أو خلق ظروف ‏لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره الأردن... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T12:27+0000

2023-11-06T12:27+0000

2023-11-06T12:27+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكد خلال لقاء في مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكُتل واللجان النيابية، أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وقال الخصاونة إن "استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وطالب بـ"ضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين" منوّهًا أن "القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".وأوضح أن "جهود العاهل الأردني وخطابه وتحركاته ومواقفه تجاه العدوان على غزة، أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدولي، ومواقف الرأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان".وحيّا رئيس الوزراء الأردني، القوات المسلحة الأردنية على "جهودهم بإنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة، فجر اليوم الاثنين؛ لإدامة جهد المستشفى المستمر في تقديم العون الطبي للأشقاء الفلسطينيين".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أكد في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة، جوًا للمستشفى الميداني الأردني في غزة.وفي الصدد ذاته، قال الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد، نظرًا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231017/ملك-الأردن-يحذر-من-وضع-إسرائيل-للفلسطينيين-مستقبلا-على-أكتاف-الآخرين-1082089319.html

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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل