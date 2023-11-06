https://sputnikarabic.ae/20231106/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-فرصة-أخيرة-للتسوية-في-الشرق-الأوسط-1082863198.html

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "فرصة أخيرة" للتسوية في الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "فرصة أخيرة" للتسوية في الشرق الأوسط

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لديه فرصة أخيرة لحل طويل الأمد للصراع في الشرق الأوسط بعد اندلاع أعمال عنف... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T11:12+0000

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طوفان الأقصى

العالم

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وأشار بوريل خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أنه "من المهم الآن التفكير في الحل النهائي والشامل، وهو بعيد المنال اليوم وهذه هي الفرصة الأخيرة، إذا لم ننجح في حل الدولتين فسنجد أنفسنا في دوامة من الفوضى".وأضاف بوريل بالقول إن "العنف والكراهية المتبادلة للأجيال القادمة".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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