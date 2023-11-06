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https://sputnikarabic.ae/20231106/البنتاغون-هناك-آلاف-القتلى-من-المدنيين-في-غزة-1082883211.html
البنتاغون: هناك آلاف القتلى من المدنيين في غزة
البنتاغون: هناك آلاف القتلى من المدنيين في غزة
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T21:52+0000
2023-11-06T21:55+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الاثنين، في تصريحات للصحفيين، إن هناك آلاف القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة، لكنه لم يذكر رقما محددا، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 10 آلاف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
https://sputnikarabic.ae/20231106/حماس-إسرائيل-أسقطت-35-ألف-طن-من-المتفجرات-على-غزة-منذ-بدء-الحرب-1082875776.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

البنتاغون: هناك آلاف القتلى من المدنيين في غزة

21:52 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 21:55 GMT 06.11.2023)
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الاثنين، في تصريحات للصحفيين، إن هناك آلاف القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة، لكنه لم يذكر رقما محددا، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
"حماس": إسرائيل أسقطت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب
15:36 GMT
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 10 آلاف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 347 جنديا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
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